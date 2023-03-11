خبر سار من التموين بشأن الطاقة الإنتاجية لـ الزيت.. فيديو

أكد إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، أنه هناك 255 منفذ أهلا رمضان على مستوى الجمهورية ويستمر عملها خلال شهر رمضان .

وقال إبراهيم عشماوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" احتياطيات السلع الغذائية آمنة في مصر التي تحتل مرتبة جيدة في مؤشر الأمن الغذائي “، مضيفا:” لدينا مخزون 4 شهور من القمح ونحن مقبلين على موسم الحصاد، ونتوقع زيادة حجم توريد القمح من المزارعين ".

وأكمل إبراهيم عشماوي :" نتصور تواجد زيادة في إنتاجية المحاصيل الزراعية من القمح خاصة بعد إضافة الاراضي الزراعية الجديدة لزراعة القمح ".

ولفت إبراهيم عشماوي :" مخزون الزيت يصل لـ 5 شهور، وسيكون هناك أخبار جيدة في المستقبل لزيادة الطاقة الإنتاجية من الزيوت في مصر ونعمل على توطين صناعة الزيوت في مصر ".