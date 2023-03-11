جيل جديد| فرج عامر يشيد بطاقم تحكيم مباراة سموحة والمقاولون

أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، بالتحكيم المصري والطاقم الذي أدار مباراة نادي سموحة والمقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.



وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك "النهاردة مصر كسبت حكم جديد خالد جمال الغندور ابن الكابتن جمال الغندور ، كنت عارف ان اول مباراة يحكمها مباراة المقاولين وسموحة وتتبعت كل قراراته وكلمة حق ١٠٠٪؜ ، بداية جيل جديد وعصر جديد نحن في اشد الاحتياج له والي الافضل والاحسن.



وتابع "طبعا هناك حكام كبار في منتهي الاحترام والرقي واصحاب تاريخ كبير لا نستطيع ان نتجاهله او نقلل منة ، علما بان احد اهم اسباب تاخر كرة القدم المصرية وتراجعها امام الكرة الافريقية مؤخرا هو عدم الاهتمام الكافي بالتحكيم ( رمز العدالة )"

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بقيادة أحمد سامي في تحقيق الفوز على المقاولون العرب 1-0 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.