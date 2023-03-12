رجل استثمار: الحكومة تحل أزماتنا سريعا والمشكلة في بيروقراطية صغار الموظفين

أكد المهندس عمرو الغرياني، أحد المستثمرين، أن المشكلة التي كانت تواجههم هي الكهرباء وتم قطع الكهرباء عنهم لفترة من الوقت تسببت في تعطلهم، مشيرا إلى أنهم بعد تواصلهم مع مجلس الوزراء حدثت استجابة سريعة.

وأضاف عمرو الغرياني، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، السبت، أن مجلس الوزراء استجاب لمشكلتهم سريعا وأعطى تعليمات لشركة الكهرباء بالإسكندرية لجدولة متأخرات الكهرباء بما يتناسب معهم، مؤكدا حل هذه المشكلة.

صغار الموظفين الذين يتعاملون ببيروقراطية

وأوضح عمرو الغرياني، أن الدولة المصرية لديها توجه لحل المشاكل التي تواجه المستثمرين سريعا ولكن المشكلة تكمن في صغار الموظفين الذين يتعاملون ببيروقراطية ويخافون من اتخاذ القرارات، مؤكدا أن هذه النوعية من الموظفين لا يتحركون إلا بقرارات من جهات حكومية كبرى.