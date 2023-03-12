حبس 4 أشخاص سرقوا 3 ملايين جنيه من سيارة شركة نقل سياحي

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس أربعة أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة 3 ملايين جنيه من سيارة داخل محطة شركة للنقل السياحي بدائرة القسم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكشف رجال مباحث القاهرة ملابسات واقعة سرقة 3 ملايين جنيه من سيارة داخل محطة شركة للنقل السياحي بمدينة نصر، حيث تبين أن مندوب مبيعات بالشركة استعان بآخرين لارتكاب الواقعة تم ضبطهم وتولت النيابة التحقيق.



وتبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بوجود واقعة سرقة داخل إحدى محطات شركات النقل السياحى بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع سائق بشركة للتجارة والتوريدات وآخران يعملان مندوبى مبيعات بذات الشركـة وقرروا بأنهم حال تواجدهم بالمحطة محل البلاغ لحجز تذاكر للسفر لأحدى المحافظات لشراء قطعــة أرض لمالك الشركة عملهم تاركين حقيبتين يحتويــا على مبلغ مالى قدره 3 ملايين جنيه بسيارة "قيادة الأول" ولدى عودتهم إكتشفوا سرقة المبلغ المالى وأثناء الفحص حضر المستشار القانونى للشركة، واتهم السائق وأحد المندوبين بتبديد المبلغ.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة التي اشرف عليها اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ، تبين قيام أحد المارة بالوقوف بجانب السيارة وتمكن من فتحها والإستيلاء على الحقيبتان وبداخلهما المبلغ، ولاذ بالفرار، كما تبين أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة تم ضبطهم، وبحوزتهم المبلغ المالى المستولى عليه عدا جزء منه.

واعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من أحد مندوبى المبيعات، كما أضاف أحد المتهمين بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية ، وبإرشادهم تم ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهة المحرض على ارتكاب الواقعة بأقوال المتهمين أيدها وإعترف بتخطيطه للإستيلاء على المبلغ المالي، وتحريضهم على إرتكاب الواقعة، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهم بارتكاب الواقعة.

بإعادة مناقشة المحصلين حول المبلغ المالى ومصدره ووجهته إلى مدينة الأقصر أفادوا بقيام المُبلغ بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بطرق غير مشروعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.