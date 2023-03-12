طارق الأدور عن نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز: القادم أسوأ

علق الإعلامي والمعلق الرياضي طارق الأدور، على خسارة النادي الأهلي بخماسية من صن داونز في دوري أبطال أفريقيا.

وقال طارق الأدور، خلال مداخلة ببرنامج “من مصر”، المُذاع عبر فضائية “سي بي سي”: “الكرة في أفريقيا تطورت بشكل رهيب، ونحن محلك سر بل نعود للخلف، والقادم أسوأ”.

وأضاف طارق الأدور: “مباراة النادي الأهلي أمام صن داونز جسدت كل أمراض الكرة المصرية من ضعف التمريرات من عدم القدرة على إغلاق المساحات من ضعف الهجوم وإضاعة الفرص فضلا عن الثغرات الكبيرة والأخطاء البشرية البشعة لكل اللاعبين على الإطلاق، إضافة إلى الفوارق الكبيرة في السرعة والقوة البدنية”.

وأشار إلى أن هزيمة الأهلي أمام صن داونز ثقيلة، مضيفا: “الأندية المصرية في حالة تراجع، والزمالك في وضع أفضل من الأهلي الآن.. مدرب النادي الأهلي يتحمل مسئولية الهزيمة أمام صن دوانز”.

