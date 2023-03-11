مدرب صن داونز يكشف السبب الرئيسي وراء الفور على الأهلي

علق مانكوبا منجيثي رئيس فريق كرة القدم بنادي صن داونز، على فوز فريقه بخماسية مقابل هدفين على الأهلي في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لـ دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

قال مانكوبا منجيثي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "استعدينا للأهلي بالشكل الأمثل خاصة على مستوى إيقاف اللاعبين المميزين مثل أحمد عبد القادر، وكذلك بيرسي تاو ومحمد هاني، ومحمد شريف الذي يبحث عن المساحات دائما ويكون خطيرا، لذلك كان هناك تركيز على منع خطورة تاو وشريف وكذلك في وسط الملعب، أليو ديانج وحمدي فتحي، صراحة حللنا أداء كل لاعبي الأهلي وركزنا مع جميع اللاعبين" .

واختتم: "التسديدات من خارج منطقة الجزاء لم تكن تعليمات محددة ولكن بعض اللاعبين في صن داونز يتميزون بالتسديد من الخارج والأهلي لم يكن يضغط من الأمام لذلك كان هناك فرصة للاعبي فريقنا للتسديد من خارج منطقة الجزاء".