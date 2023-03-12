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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مجدي عبد الغني يكشف سبب خسارة الأهلي أمام صن داونز بخماسية

صدى البلد

تحدث مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق عن خسارة المارد الأحمر أمام نظيره صن داونز الجنوب أفريقي ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر:" لاعبو النادي الأهلي أمام صن داونز كانوا خارج الخدمة بسبب كل الأجواء فى جنوب أفريقيا وفى مقدمتها الحرارة الشديدة.

وأضاف:" كان على مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن يلعب مباراة المقاولون العرب الماضية فى الدورى بلاعبين غير الأساسيين ، لأن الإجهاد ظهر على اللاعبين اليوم أمام صن داونز.

وتابع:" النادي الأهلي ولاعبيه حدث له استهلاك ويدفع فاتورة عدم التخطيط لمواعيد الكرة المصرية.

وأتم:" اليوم لم نر سوي بيرسي تاو لاعب الفريق الذي كان يرغب فى الظهور بشكل جيد أمام ناديه السابق.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خسر أمام صن داونز الجنوب أفريقي ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بخماسية مقابل هدفين.

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