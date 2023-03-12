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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي يصدم جماهير الأهلي: الهلال وصن داونز سيتأهلان

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، على أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هم من يتحملوا المسؤولية الكاملة وراء الهزيمة القاسية أمام صن داونز الجنوب إفريقي، بدوري أبطال إفريقيا.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "لاعبي الأهلي هم الأعلى عقودًا في القارة السمراء، وبالتالي كان يجب الظهور بشكل أفضل".

وأضاف أمير هشام: "مارسيل كولر المدير الفني، أخطأ في عدم إراحة الأساسيين أمام المقاولون العرب في الدوري، وكان يجب عليه المشاركة بالبدلاء في مباراة الذئاب، وعلى الرغم من ذلك هو أصلح مدرب في الفترة الحالية".

واختتم: "بعيدًا عن تصريحات مدرب صن داونز، ولكن الهلال السوداني سوف يفوز على الفريق الجنوب إفريقي، وسوف يتأهل الفريقين إلى الدور المقبل".

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