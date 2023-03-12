عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

للمرة الأولى.. صورة مذهلة لغروب الشمس من على سطح المريخ

صورة مذهلة للحظة
صورة مذهلة للحظة غروب الشمس

يسعى البشر منذ القدم لأن يعرفوا أسرار الكواكب الأخرى بل ونظامنا الشمسي بأكمله، بينما تمكنت مروحية تابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، من التقاط صورة مذهلة للحظة غروب الشمس كما ترى من فوق سطح المريخ.

txt

البلوجر آية إيهاب متهمة بحيازة 860 طربة حشيش قيمتها 9 ملايين جنيه

txt

ما خفي أعظم.. حركة غريبة على كوكب المريخ تحير علماء ناسا|شاهد

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن المروحية "إنجينويتي" التقطت الصورة الجميلة لغروب الشمس في فبراير الماضي، من على سطح المريخ لكنها لم تنشر الا منذ ايام قليلة.

واعتمدت المروحية التي أقلعت مؤخرا في رحلتها الجوية الخامسة والأربعين، على كاميرا ذات دقة عالية، من أجل التقاط الصورة الملونة.

والتقطت الصورة المذهلة على الساعة الخامسة وثماني دقائق و13 ثانية مساء، بالتوقيت الشمسي.

وتواصل الطائرة المروحية القيام برحلات جوية في منطقة من كوكب المريخ تعرف بـ"فوهة جيزيرو".

وبحسب التقديرات العلمية، فإن المروحية عاشت وعملت لمدة أطول مما كان متوقعا، فيما استطاعت إمداد العلماء على الأرض ببيانات مهمة بشأن المريخ.

المريخ الشمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لصالح الهلال السوداني.. كاف يُعمق جراح الأهلي بقرار عاجل

طوله 114 كيلو.. مصر تشق أضخم نهر صناعي في العالم| تقرير تليفزيوني

قرار عاجل لـ إدارة الأهلي بعد الخسارة الثقيلة من صن داونز

قرار عاجل من الخطيب ضد كولر بعد خماسية صن داونز

2 كيلو ذهب.. محمود الليثي يظهر بإطلالة صادمة في فرح حسن شاكوش

عاجل.. أول تعليق من كولر بعد هزيمة الأهلي أمام صن داونز بخماسية

بعد خماسية صن داونز .. جهاز فني مصري مرشح لقيادة الأهلي

هزيمة كارثية .. تعليق خالد الغندور على خسارة الأهلي أمام صن داونز

موضوعات متعلقة

البلوجر آية إيهاب متهمة بحيازة 860 طربة حشيش قيمتها 9 ملايين جنيه

زجاجة حليب ومصاصة|سحب 3 ملايين لعبة أمريكية من الأسواق بعد مصرع طفلين

سجود عروسة حسن شاكوش في حفل زفافها يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

لـ سبب صادم | إجبار صيني على أكل فضلات القطط في الشارع

كائن فضائي ينقذ الأرض.. مسافر عبر الزمن يتوقع أحداثا كارثية هذا العام بالتواريخ

نفوق آلاف الحيوانات .. مخاوف جديدة بسبب إنفلونزا الطيور بـ 3 دول

اشعلوا التريند.. بلوجر يستعين بـ "الأولتراس" والألعاب النارية لخطبة صديقته| فيديو

الرأفة بالحيوان..حماية الغزلان من الانقراض بطريقة مبتكرة في هذه المنطقة

ترشيحاتنا

بيان عاجل من السعودية بشأن تعليق الدراسة في بعض المدارس بسبب الطقس

عاطف عجلان: 20% زيادة في أسعار برامج الحج السياحي

للمرة الأولى.. صورة مذهلة لغروب الشمس من على سطح المريخ

حكم قراءة التشهد الأوسط كاملا في الصلاة.. الإفتاء تجيب

أسعار العملات العربية بالبنوك اليوم الأحد 12 مارس

مرسيدس AMG GT63 S E تتألق بفضل تعديلات مانسوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تهم كل رجل.. روشتة هاني الناظر لعلاج مشكلة شائعة

تزوجت عرفيا وضبط حشيش في شقتها.. من هي البلوجر آية إيهاب؟| صور

ماذا يحدث للنساء عند التعرض للضغط العصبي الشديد

مصمم فستان زوجة حسن شاكوش يكشف الكواليس: إطلالتان بأعلى الخامات المصرية

فيديو

هزيمة مخزية.. ماذا قال خبراء الرياضة عن نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز؟

بسبب أهله.. طليقة جورج الراسي تحاول إنهاء حياتها على الهواء

تحذير صادم.. الباحث الهولندي يؤكد وقوع زلزال خلال مارس|فيديو

يا دوب طلعت معاه | تفاصيل مثيرة في التحرّش بطالبة إعدادي بالبحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ