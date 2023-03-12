للمرة الأولى.. صورة مذهلة لغروب الشمس من على سطح المريخ

يسعى البشر منذ القدم لأن يعرفوا أسرار الكواكب الأخرى بل ونظامنا الشمسي بأكمله، بينما تمكنت مروحية تابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، من التقاط صورة مذهلة للحظة غروب الشمس كما ترى من فوق سطح المريخ.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن المروحية "إنجينويتي" التقطت الصورة الجميلة لغروب الشمس في فبراير الماضي، من على سطح المريخ لكنها لم تنشر الا منذ ايام قليلة.

واعتمدت المروحية التي أقلعت مؤخرا في رحلتها الجوية الخامسة والأربعين، على كاميرا ذات دقة عالية، من أجل التقاط الصورة الملونة.

والتقطت الصورة المذهلة على الساعة الخامسة وثماني دقائق و13 ثانية مساء، بالتوقيت الشمسي.

وتواصل الطائرة المروحية القيام برحلات جوية في منطقة من كوكب المريخ تعرف بـ"فوهة جيزيرو".

وبحسب التقديرات العلمية، فإن المروحية عاشت وعملت لمدة أطول مما كان متوقعا، فيما استطاعت إمداد العلماء على الأرض ببيانات مهمة بشأن المريخ.