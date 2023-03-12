في ذكراها.. قصة مساندة نجوى سالم لـ عبد الفتاح القصري في مرضه

تحل اليوم الأحد 12 مارس ذكرى وفاة الفنانة نجوى سالم، التى ولدت في 17 نوفمبر 1925، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1988، عن عمر ناهز 61 عامًا.

ظهرت نجوى سالم، فى عدد من الأدوار الثانوية وبرعت في أدائها لتظل هذه الأعمال محفورة فى وجدان المشاهد العربي.

حياة نجوى سالم

تزوجت من الناقد الفني عبد الفتاح البارودي عام 1970 بعد أن رأى استقامتها وتدينها وحرصها على أداء العبادات.

وحاولت نجوى سالم الانتحار بعد وفاة والدتها وكانت لها محاولة أخرى بسبب الاكتئاب الذي حل بها بسبب عدم استعانة المخرجين بها للعمل.

مواقف لـ نجوى سالم

وعرفت نجوى سالم بشهامتها تجاه زملائها في الفن، فهي الفنانة الوحيدة التي لازمت الفنان عبد الفتاح القصري في محنة مرضه وظلت بجانبه حتى رحيله، وكانت حصلت على شقة من محافظ القاهرة ليقيم فيها القصري بعد أن انهار المنزل الذي كان يسكن فيه، وتمكنت من الحصول على جهاز تليفزيون للقصري ليرفه عنه أثناء المرض، من صلاح عامر رئيس مؤسسة السينما والمسرح.