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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جاد الله : لم نتعود على خسارة الأهلى بخمسة أهداف

صن داونز
صن داونز

أعرب خالد جاد الله، لاعب الأهلي السابق، عن حزنه الشديد للهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفارس الأحمر، على يد صن داونز بدوري أبطال إفريقيا.

وقال خالد جاد الله، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" حزين لهذه الهزيمة الثقيلة، لم نتعود على خسارة الأهلى بخمسة أهداف ".

تابع :" الأهلى لم يظهر بالشكل الجيد أمام صن داونز، ولم نصل إلى مستوى الكرة الحديثة حتى الأن، ويجب إعادة النظر فى كيفة التعاقد مع اللاعبين المحترفين ".

وأردف :" صن داونز يمتلك  حارس مرمى مميز، والفريق الجنوب إفريقي، اخترق دفاع الأهلى بالتمريرات القصيرة، و الأهلى يحتاج ضم رأس حربة إفريقي قوى".

وشدد :" الدوري المصري يفتقد المنافسة، واتحاد الكرة يحتاج وضع خطة لتطوير أداء الفرق فى الدورى المصري".

وأضاف: "الفروقات كانت واضحة، اختلاف الفهم كان واضح جدا، نظام العمل في صن داونز ثابت منذ 2016  في نهائي افريقيا قصاد الزمالك مهما تغير الفريق واللاعبين والجهاز الفني".

وأشار أيضا: "اللاعبون ينظرون على الكرة وليس على اللاعبين التي تتحرك بدون كرة، وهذا سبب فارق كبير في الأداء بين الأهلي وصن داونز، ولا يجب أن تكون خطوطك بين الدفاع والوسط والهجوم متباعدة أمام فريق قوي مثل صن داونز، كان يجب أن يكون هناك تقارب في الخطوط".

وأتم: "صن داونز اختار ملعب كبير وعريض لكي يصعب على لاعبي الأهلي نقل الكرة، المباراة في طي النسيان، ويجب الاستفادة مما حدث".

https://www.youtube.com/watch?v=ef95qznd5qA
https://www.youtube.com/watch?v=TgbsXoiW-1s

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