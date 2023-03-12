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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

رضا عبد العال: الأهلي كان تايه أمام صن داونز.. وتشكيل كولر «كارثي»

صدى البلد

فتح رضا عبد العال نجم الكرة المصرية "النار" على لاعبي الأهلي بعد الخسارة الكارثية أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بخماسية مقابل هدفين ، عصر اليوم ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا .

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : " الأهلي كان تايه أمام صن داونز من الألف للياء ، ولم يأتِ من الأساس إلى ملعب المباراة ، كما أن فريق صن داونز كان بإمكانه تسجيل عدد أكبر من الأهداف ، و لاعبو الأحمر كانوا خارج الخدمة منذ اللحظة الأولى ".

وأضاف : " السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بدأ المباراة بتشكيل كارثي، وفتح الملعب بشكل غير مبرر، و يتحمل المسؤولية بنسبة 50 %، وكان من الأفضل الاعتماد على طريقة 4 – 4 – 2 ، وغلق المساحات أمام لاعبي صن داونز، الذين يتميزون بالسرعات الكبيرة ".

الأهلى رضا عبد العال صن داونز

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