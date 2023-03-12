عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يقلل البقع ويعالج حب الشباب.. فوائد جمالية لزيت خشب الصندل

يقلل البقع والعلامات
يقلل البقع والعلامات ويعالج حب الشباب فوائد جمالية لزيت خشب

اشتهر خشب الصندل بخصائصه الطبية ورائحته الفريدة على وجه الخصوص، وزيته ممتاز في العناية بالبشرة والشعر بشكل أفضل، بحسب ما نشره موقع بولد سكاي.

 الفوائد الجمالية لزيت خشب الصندل 

 

 الفوائد الجمالية لزيت خشب الصندل:

لحمة من الدقيق.. بلوجر تثير الجدل بسبب كباب الحلة على السوشيال ميديا

وزير التنمية المحلية بالغربية يشيد بجودة الدقيق والمكرونة بمنتجات شركة مطاحن طنطا

 فوائد زيت خشب الصندل للبشرة 

 

1. يجدد شباب البشرة: يتمتع زيت خشب الصندل بالقدرة على إعادة بناء الخلايا بطريقة طبيعية ، لذلك يجب عليك تضمينه في نظام العناية بالبشرة إذا كنت ترغب في الحفاظ على بشرتك شابة لفترة طويلة. بالإضافة إلى تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد والهالات السوداء تحت عينيك ، يمكن أن يساعد استخدامه أيضًا في تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد .

 

طريقة الاستخدام: ببساطة امزج بضع قطرات من زيت خشب الصندل مع منتج العناية بالبشرة المعتاد وضعه على الوجه.

 2. يعالج حب الشباب 

يحتوي زيت خشب الصندل على خصائص مضادة للالتهابات ، مما يجعله مفيدًا في علاج البثور وحب الشباب .

طريقة الاستخدام: يمكنك استخدامه عن طريق خلط بضع قطرات من زيت خشب الصندل في مولتي ميتي. الآن ضعي المزيج على وجهك كمنظف لمدة عشر دقائق ، ثم اغسلي وجهك بالماء.  

 

3.مضاد لحساسية الجلد

 

زيت خشب الصندل طريقة طبيعية وفعالة للجلد .

 

 طريقة الاستخدام: يمكنك تحضير عجينة عن طريق خلط العسل وعصير الليمون واللبن الرائب في زيت خشب الصندل. بعد تنظيف بشرتك ، ضعي المعجون واتركيه لمدة 15 دقيقة ، ثم اشطفيه بالماء لتنظيف بشرتك.

 

 4. يقلل من البقع والعلامات

إذا قمت بوضع زيت خشب الصندل على بشرتك قبل النوم، فيمكن أن يساعد ذلك في تقليل ظهور البقع والندوب على الجلد.. تأكدي من استخدامه بانتظام وتجنبي استخدامه إذا تسبب في تشقق بشرتك.

الهالات السوداء العناية بالبشرة الخصوص الاستخدام حب الشباب حساسية الجلد التجاعيد الفوائد الجمالية لزيت خشب الصندل فوائد زيت خشب الصندل للبشرة ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لصالح الهلال السوداني.. كاف يُعمق جراح الأهلي بقرار عاجل

طوله 114 كيلو.. مصر تشق أضخم نهر صناعي في العالم| تقرير تليفزيوني

قرار عاجل لـ إدارة الأهلي بعد الخسارة الثقيلة من صن داونز

قرار عاجل من الخطيب ضد كولر بعد خماسية صن داونز

2 كيلو ذهب.. محمود الليثي يظهر بإطلالة صادمة في فرح حسن شاكوش

عاجل.. أول تعليق من كولر بعد هزيمة الأهلي أمام صن داونز بخماسية

بعد خماسية صن داونز .. جهاز فني مصري مرشح لقيادة الأهلي

هزيمة كارثية .. تعليق خالد الغندور على خسارة الأهلي أمام صن داونز

موضوعات متعلقة

دراسة: ممارسة الرياضة تقلل الاكتئاب والقلق أفضل من الأدوية

المبادرة الرئاسية لصحة المرأة: 4,5 مليون سيدة استجبن للكشف عن سرطان الثدى

طريقة عمل طاجن فتة سجق.. جديد وغير تقليدي

نقاط وبقع سوداء صادمة تظهر على الشمس.. ما سببها وتأثيرها؟

ترشيحاتنا

بيان عاجل من السعودية بشأن تعليق الدراسة في بعض المدارس بسبب الطقس

عاطف عجلان: 20% زيادة في أسعار برامج الحج السياحي

للمرة الأولى.. صورة مذهلة لغروب الشمس من على سطح المريخ

حكم قراءة التشهد الأوسط كاملا في الصلاة.. الإفتاء تجيب

أسعار العملات العربية بالبنوك اليوم الأحد 12 مارس

مرسيدس AMG GT63 S E تتألق بفضل تعديلات مانسوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تهم كل رجل.. روشتة هاني الناظر لعلاج مشكلة شائعة

تزوجت عرفيا وضبط حشيش في شقتها.. من هي البلوجر آية إيهاب؟| صور

ماذا يحدث للنساء عند التعرض للضغط العصبي الشديد

مصمم فستان زوجة حسن شاكوش يكشف الكواليس: إطلالتان بأعلى الخامات المصرية

فيديو

هزيمة مخزية.. ماذا قال خبراء الرياضة عن نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز؟

بسبب أهله.. طليقة جورج الراسي تحاول إنهاء حياتها على الهواء

تحذير صادم.. الباحث الهولندي يؤكد وقوع زلزال خلال مارس|فيديو

يا دوب طلعت معاه | تفاصيل مثيرة في التحرّش بطالبة إعدادي بالبحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ