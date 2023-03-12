يقلل البقع ويعالج حب الشباب.. فوائد جمالية لزيت خشب الصندل

اشتهر خشب الصندل بخصائصه الطبية ورائحته الفريدة على وجه الخصوص، وزيته ممتاز في العناية بالبشرة والشعر بشكل أفضل، بحسب ما نشره موقع بولد سكاي.

الفوائد الجمالية لزيت خشب الصندل

الفوائد الجمالية لزيت خشب الصندل:

فوائد زيت خشب الصندل للبشرة

1. يجدد شباب البشرة: يتمتع زيت خشب الصندل بالقدرة على إعادة بناء الخلايا بطريقة طبيعية ، لذلك يجب عليك تضمينه في نظام العناية بالبشرة إذا كنت ترغب في الحفاظ على بشرتك شابة لفترة طويلة. بالإضافة إلى تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد والهالات السوداء تحت عينيك ، يمكن أن يساعد استخدامه أيضًا في تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد .

طريقة الاستخدام: ببساطة امزج بضع قطرات من زيت خشب الصندل مع منتج العناية بالبشرة المعتاد وضعه على الوجه.

2. يعالج حب الشباب

يحتوي زيت خشب الصندل على خصائص مضادة للالتهابات ، مما يجعله مفيدًا في علاج البثور وحب الشباب .

طريقة الاستخدام: يمكنك استخدامه عن طريق خلط بضع قطرات من زيت خشب الصندل في مولتي ميتي. الآن ضعي المزيج على وجهك كمنظف لمدة عشر دقائق ، ثم اغسلي وجهك بالماء.

3.مضاد لحساسية الجلد

زيت خشب الصندل طريقة طبيعية وفعالة للجلد .

طريقة الاستخدام: يمكنك تحضير عجينة عن طريق خلط العسل وعصير الليمون واللبن الرائب في زيت خشب الصندل. بعد تنظيف بشرتك ، ضعي المعجون واتركيه لمدة 15 دقيقة ، ثم اشطفيه بالماء لتنظيف بشرتك.

4. يقلل من البقع والعلامات

إذا قمت بوضع زيت خشب الصندل على بشرتك قبل النوم، فيمكن أن يساعد ذلك في تقليل ظهور البقع والندوب على الجلد.. تأكدي من استخدامه بانتظام وتجنبي استخدامه إذا تسبب في تشقق بشرتك.