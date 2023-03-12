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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل هواتف أندرويد من فئة فلاجشيب يمكنك شرائها في الإمارات

أفضل هواتف أندرويد
أفضل هواتف أندرويد فلاجشيب في الإمارات

على عكس محبي هواتف آيفون، هناك الكثير من محبي الهواتف الرائدة “ فلاجشيب” الذين يفضلون هواتف أندرويد على آيفون، حيث تتفوق أندرويد على آيفون في بعض المواصفات منها الشاشة وأيضا البطارية التي يمكنها الصمود لأوقات طويلة.  

 

وذكرت صحيفة Gulf News عدد من هواتف أندرويد الأفضل والتي يمكن شرائها في الإمارات العربية المتحدة ومنها : 

 

هاتف سامسونج Samsung Galaxy S22 Ultra

 

وجاء هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra، بشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X يبلغ قياسها 6.8 بوصة، تدعم معدل تحديث متغير 120 هرتز، مع كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل وكاميرات مقربة 3x و 10x وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 40 ميجابكسل، مع القلم الذكي S Pen  بمستشعرات أذكى.


ويعمل Galaxy S22 Ultra، بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1 و Exynos 4 على حسب السوق، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، وبطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 45 واط، وشحن لاسلكي بقدرة 15 واط. 

 

هاتف وان بلس OnePlus 10 Pro 

 

وجاء بشاشة من نوع OLED LTPO قياس 6.7 بوصة، بجودة + QHD، مع معدل تحديث متكيف 120 هرتز، مع دعم لتقنية HDR10+، وطبقة حماية Gorilla Glass 7، وكاميرا ثلاثية خلفية الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا بدقة 50 ميجابكسل ، وكاميرا أخرى بدقة 8 ميجابكسل لعدسة التقريب والتركيز، إلى جانب مستشعر AF، ودعم تقنية لتحسين التصوير من Hasselblad تدعم التقريب حتى 30 مرة، وتدعم تصوير فيديو 4K ، مع كاميرا أمامية بمستشعر سوني IMX615 بدقة 32 ميجابكسل.

 

ويعمل بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 1، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR5، متصلة بذاكرة تخزين داخلية من UFS 3.1 بسعة 128 أو 256 جيجابايت، وبطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط. 

 

هاتف سامسونج Galaxy Z Fold4 القابل للطي 

 

ويتميز بشاشة رئيسية بقياس 7.6 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X، من زجاج Super UTG، تدعم معدل تحديث تكيفي يبلغ 120 هرتز، مع شاشة خارجية  قياس 6.2 بوصة، محمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass Victus +،  وكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل متصلة بعدسة مقربة بدقة 10 ميجابيكسل تعمل على تقريب الأشياء بفضل التكبير البصري 3x، وكاميرا بزاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية  بدقة 10 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا مخقية أسفل الشاشة الرئيسية بدقة 4 ميجابكسل.

 

ويعمل معالج كوالكوم ثماني النواة من نوع Snapdragon 8 + Gen 1، مقترنا بسعة 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، إلى جانب 256 أو 512 جيجابايت، من سعة تخزين UFS 3.1 غير القابلة للتوسيع، مع بطارية بقوة 4400 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات. 

 

هاتف شاومي Xiaomi 12 Pro 

 

ويتميز بشاشة منحنية من نوع LTPO OLED، بقياس 6.73 بوصة وبدقة 1440 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، محمية بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus، مع ثلاثة مستشعرات بدقة 50 ميجابكسل، يأتي مستشعر الكاميرا الرئيسي من شركة سوني من نوع Sony IMX707، في حين أن الكاميرات الأخرى عبارة عن كاميرا فائقة الاتساع تبلغ 115 درجة وكاميرا مقربة 2x، مع كاميرا سيلفي مميزة بدقة 32 ميجابكسل. 


ويعمل بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر،  يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 و 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت، مع بطارية بقوة 4600 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 120 وات، عبر منفذ USB -C، وبقدرة 50 وات لاسلكيا.
 

 

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