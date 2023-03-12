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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك يعلن استعداده لشراء بنك سيليكون فالي بعد انهياره.. وأفضل هواتف أندرويد من فئة فلاجشيب يمكنك شراؤها في الإمارات

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

أفضل هواتف أندرويد من فئة فلاجشيب يمكنك شرائها في الإمارات

 

على عكس محبي هواتف آيفون، هناك الكثير من محبي الهواتف الرائدة “ فلاجشيب” الذين يفضلون هواتف أندرويد على آيفون، حيث تتفوق أندرويد على آيفون في بعض المواصفات منها الشاشة وأيضا البطارية التي يمكنها الصمود لأوقات طويلة.  

 

لو بيشحن ببطء.. نصائح ذهبية لشحن هاتفك الآيفون في وقت قياسي


يتعرض الكثير من مستخدمي هواتف آيفون لمشكلة البطء الشديد أثناء شحن هواتفهم، والتي تستغرق أوقاتا أطول من المعتاد وأحيانا تمتد لأكثر من ساعة في بعض الحالات، الأمر الذي يسبب إزعاجا كبيرا لهم دون معرفة أسباب واضحة.  

 

إزاي تقدر تحذف حسابك على فيسبوك نهائيا بأسهل الخطوات.. صور


مع تزايد الاتهامات لمنصة فيسبوك Facebook  لتلاعبها بخصوصية المستخدمين وبيعها لشركات الإعلانات والتسبب في تسريب البيانات الحساسة، وأيضا الإزعاج للمستخدمين، مما أدي إلى فقد بعض المستخدمين الثقة في المنصة.  

 

إيلون ماسك يعلن استعداده لشراء بنك سيليكون فالي بعد انهياره


قال الملياردير ومالك شركة تويتر، إيلون ماسك إنه "منفتح على فكرة" شراء بنك سيليكون فالي بعد انهيار اسهمه، وقرار السلطات الأمريكية بإغلاقه.

 

ميتا تحظر الكنديين من الوصول للأخبار على منصاتها بسبب قانون الدفع مقابل المحتوى


تعتزم شركة ميتا Meta حظر مستخدميها في كندا من الوصول إلى الأخبار على منصاتها فيسبوك وإنستجرام، وذلك في حالة تمرير “قانون الأخبار عبر الإنترنت” المقترح من الحكومة الفيدرالية في شكله الحالي.

 

لو محتار .. أفضل هاتف أوبو للفئة المتوسطة بمواصفات فائقة


يبحث الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية عن هاتف يقدم لهم إمكانات متميزة مع سعر مناسب، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الهواتف بشكل عام، وارتفاع أسعار الهواتف الرائدة أو “ فلاجشيب” بشكل خاص؛ الأمر الذي قد يكون عائقا أمام الكثيرين عند قرار الشراء.

 

سعر ومواصفات Realme GT3.. إطلاق نجم هواتف ريلمي بتقنية شحن خارقة


أطلقت شركة ريلمي Realme، أحدث هواتفها الذكية تحت اسم Realme GT3، وهو أول هاتف ذكي تجاري يدعم الشحن السريع بقدرة 240 وات في العالم.

 

 

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