أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك يعلن استعداده لشراء بنك سيليكون فالي بعد انهياره.. وأفضل هواتف أندرويد من فئة فلاجشيب يمكنك شراؤها في الإمارات

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



على عكس محبي هواتف آيفون، هناك الكثير من محبي الهواتف الرائدة “ فلاجشيب” الذين يفضلون هواتف أندرويد على آيفون، حيث تتفوق أندرويد على آيفون في بعض المواصفات منها الشاشة وأيضا البطارية التي يمكنها الصمود لأوقات طويلة.



يتعرض الكثير من مستخدمي هواتف آيفون لمشكلة البطء الشديد أثناء شحن هواتفهم، والتي تستغرق أوقاتا أطول من المعتاد وأحيانا تمتد لأكثر من ساعة في بعض الحالات، الأمر الذي يسبب إزعاجا كبيرا لهم دون معرفة أسباب واضحة.



مع تزايد الاتهامات لمنصة فيسبوك Facebook لتلاعبها بخصوصية المستخدمين وبيعها لشركات الإعلانات والتسبب في تسريب البيانات الحساسة، وأيضا الإزعاج للمستخدمين، مما أدي إلى فقد بعض المستخدمين الثقة في المنصة.



قال الملياردير ومالك شركة تويتر، إيلون ماسك إنه "منفتح على فكرة" شراء بنك سيليكون فالي بعد انهيار اسهمه، وقرار السلطات الأمريكية بإغلاقه.



تعتزم شركة ميتا Meta حظر مستخدميها في كندا من الوصول إلى الأخبار على منصاتها فيسبوك وإنستجرام، وذلك في حالة تمرير “قانون الأخبار عبر الإنترنت” المقترح من الحكومة الفيدرالية في شكله الحالي.



يبحث الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية عن هاتف يقدم لهم إمكانات متميزة مع سعر مناسب، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الهواتف بشكل عام، وارتفاع أسعار الهواتف الرائدة أو “ فلاجشيب” بشكل خاص؛ الأمر الذي قد يكون عائقا أمام الكثيرين عند قرار الشراء.



أطلقت شركة ريلمي Realme، أحدث هواتفها الذكية تحت اسم Realme GT3، وهو أول هاتف ذكي تجاري يدعم الشحن السريع بقدرة 240 وات في العالم.