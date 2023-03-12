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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف الكويت .. السيسي يؤكد حرص مصر على التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الصين.. وكوريا الشمالية تعلن اتخاذ إجراءات لـ"ردع" قبل مناورات أمريكا

صدى البلد

سوناك يتوجه إلى أمريكا لإتمام صفقة الغواصات الأسترالية
قبيل مناورات مرتقبة.. كوريا الشمالية تعلن اتخاذ إجراءات لـ"الردع"
أوكرانيا تحث ألمانيا على إرسال المزيد من الذخيرة وتدريب طيارين
الخارجية الفلسطينية: مبعوث الصين للشرق الأوسط يؤكد رفض بلاده للاستيطان
السودان.. قوى الحرية والتغيير ترحب ببيان الجيش عن "الاتفاق"

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله إن مصر حريصة  على توطيد التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الصين والشركات الصينية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيدا بقوة وتميز العلاقات المصرية- الصينية.

وأعرب الرئيس السيسي عن التهنئة للرئيس شي جين بينج بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للصين لفترة جديدة، منوها بما تكنه مصر، قيادة وشعبا، من تقدير واحترام للقيادة والأمة الصينية التي تحقق تقدما تنمويا مطردا، ومكانة مهمة على المستوى الدولي.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الراي" إن وزارة الخارجية الفلسطينية أكدت أن المبعوث الصيني للشرق الأوسط أكد في لقائه مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، رفض بكين للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وأطلع المالكي، المبعوث الصيني على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجرائم التي ترتكبها القوات الإسرائيلية والمستوطنون ضد الفلسطينيين، خاصة في نابلس وحوارة وجنين وغيرها من المناطق.

وذكرت "الوطن" أن قوى الحرية والتغيير في السودان، أعربت، عن ترحيبها بالبيان الصادر عن مكتب الناطق الرسمي للقوات المسلحة، الذي حمل تأكيد التزام الجيش بالعملية السياسية الجارية والتقيد التام والصارم بنصوص الاتفاق الإطاري.

وشددت قوى الحرية والتغيير على تمسكها بالعملية السياسية المؤسسة والمستندة إلى الاتفاق الإطاري والمفضية لتشكيل حكومة مدنية.

دوليًا، ذكرت "الجريدة" أن  رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى الولايات المتحدة يتوجه اليوم الأحد للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي من أجل الانتهاء من تفاصيل صفقة الغواصات التي تهدف إلى التصدي للصين.

وقالت "الوطن" إن كوريا الشمالية أعلنت نيتها اتخاذ إجراءات لـ"ردع الحرب" قبيل مناورات عسكرية مشتركة تقيمها الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية، يتوقع أن تشعل فتيل التوتر في شبه الجزيرة الكورية، حيث قررت اتخاذ إجراءات مهمة وعملية لردع الحروب، وذلك خلال اجتماع للجنة العسكرية للحزب الحاكم برئاسة الزعيم كيم جونج أون.

وذكرت "الراي" أن وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، دعا الحكومة الألمانية للإسراع بتقديم إمدادات الذخيرة، والبدء في تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات مقاتلة غربية، قائلاً إن نقص الذخيرة يعد "المشكلة الأولى" التي تواجه أوكرانيا لصد الغزو الروسي.

وأضاف أن الشركات الألمانية المصنعة للأسلحة أبلغته خلال مؤتمر ميونيخ الأمني، الشهر الماضي، أنها جاهزة لعملية التسليم لكنها تنتظر توقيع الحكومة على العقود، ملمحاً إلى أن "المشكلة تكمن في الحكومة".

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