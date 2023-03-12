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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان الشارع الجديد بشبرا الخيمة يشكون من انتشار الكلاب الضالة

صدى البلد

أرسل القارئ فريد فتحي شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد، متضررا من انتشار الكلاب الضالة.

وقال في شكواه: “نعاني نحن الشارع الجديد شبرا الخيمة من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير مما تتسبب في الرعب للأطفال والنساء، بعد أن عقرت أحد الأطفال”.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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