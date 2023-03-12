لا يصلحون.. أسطورة الأهلي يشن هجومًا ناريًا على الإدارة بعد خماسية صن داونز

شنَّ الشيخ طه إسماعيل، لاعب الأهلي السابق، هجومًا ناريًا على إدارة النادي، بعد الهزيمة القاسية أمام صن داونز في دوري أبطال أفريقيا.

وخسر الأهلي أمام صن داونز بخمسة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال “طه” في تصريحات لبرنامج “جمهور الثالثة"، على قناة “ أون تايم سبورتس”:" هناك فروقات كبيرة واضحة بين فريقي الأهلي وصن داونز، في الأساس صن داونز أفضل من الأهلي في جميع النواحي، الأهلي دخل النسخة الحالية للبطولة بشكل غير جيد".

وأضاف:" الإدارة شريك أساسي في كل ما يحدث في الأهلي، عقليات اللاعبين الموجودة في الفريق ليست تلك التي تساعد النادي على الفوز، وذلك الأمر مسئولية الإدارة، لأنه كان يجب عليهم تدعيم الصفوف بـ 4 أو 5 لاعبين أجانب من الصف الأول".

وزاد: "الأجانب في الفريق لا يصلحون للأهلي، لازم تصرف، مينفعش تسترخص، كان يجب على الأهلي بناء فريق جديد بعد الفوز ببطولتي دوري الأبطال مرتين متتاليتين".