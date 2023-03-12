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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليس الشناوي .. فرج عامر يثير الجدل عن أفضل حارس في الدوري المصري

فرج عامر
فرج عامر

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن أفضل حارس مرمي في الدوري المصري .

ونشر فرج عامر رئيس نادي سموحة علي صفحته الرسمية على الفيس بوك ، “محمد صبحي حارس الزمالك هو أفضل حارس مرمي في مصر حاليًا، وأكيد  حيحرس مرمي المنتخب القومي ، الشناوي لازم يرتاح حتي يستعيد مستواه”.

وكان قد قرر الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي فرض حظر إعلامي وعدم الحديث لوسائل الإعلام داخل البعثة الحمراء في جنوب أفريقيا عقب الخسارة الثقيلة من صن داونز.

وفاز فريق صن داونز الجنوب أفريقي على ضيفه الأهلي 5 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما أمس السبت في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

خسارة ثقيلة للأهلي

وأنهى صن داونز الشوط الأول متقدما 3 / 1، حيث تقدم مارسيلو برافو في الدقيقة الرابعة، وتعادل الأهلي عن طريق محمد شريف في الدقيقة 13، ثم سجل ثيمبا زواني الهدف الثاني لصن داونز في الدقيقة 24 قبل أن يسجل توبهو موكوينا الهدف الثالث في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، سجل بيرسي تاو الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 61، ثم سجل بيتر شالوليلي الهدفين الرابع والخامس لصن داونز في الدقيقتين 72 و88.

ورفع صن داونز رصيده إلى 10 نقاط في صدارة الترتيب، ليضمن بذلك التأهل لدور الثمانية بالبطولة، وتوقف رصيد الأهلي عند أربع نقاط في المركز الثالث.

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