مش هيحصل.. شوبير يصدم جمهور الأهلي بعد الهزيمة من صن داونز

يرى الإعلامي أحمد شوبير أن حظوظ الأهلي في التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا باتت منتهية بعد الهزيمة من صن داونز.

وخسر الأهلي أمام صن داونز بخمسة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي"مع شوبير":"ليست طبيعتي أن أهدم في الفريق، لكن الشكل كان مهين، يقولون أنه من الممكن أن نتأهل، لكنني أقول لكم بأن صن داونز سيخسر من الهلال، فوز صن داونز أو التعادل مع الهلال مش هيحصل".

وأضاف:" قبل مباراة صن داونز قلت ذلك، سيريدون إخراجك من البطولة إذا كان مصيرك بيدهم، والهلال سيفوز على صن داونز وأنا متأكد من ذلك".

واختتم قائلًا:" حتى مباراة الأهلي أمام القطن في الكاميرون، لست متأكدًا من إمكانية الفريق، قد يخسر أو يتعادل".