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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

دينية البرلمان تناقش طلب إحاطة لترميم مسجد عائشة حسن أغا الخربطلي.. اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

تشهد اللجنة الدينية  بالبرلمان اليوم الاثنين مناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن:
ترميم مسجد عائشة حسن أغا الخربطلي بناحية دبيج ديرب نجم شرقية، بمحافظة الشرقية.
و  رفع اسم مستأجر قطعة أرض بناحية دبيج ديرب نجم شرقية من دفاتر هيئة الأوقاف، نظراً لبناء وزارة الأوقاف مسجد عائشة حسن أغا الخربطلى على المساحة المذكورة منذ 35 عاماً.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد مواجهة وزيرة التضامن الاجتماعي بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية بشأن مشكلات الوزارة.

ومن المقرر أن يعاود البرلمان، عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافقة 19 من شهر مارس المقبل. وخلال الجلسة، أكدت الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الجمعيات الاهلية لا تحصل على تبرعات إلا بالتنسيق مع الوزارة، مشيرة إلى أن التمويلات تكون عبر التنسيق مع البنوك وشركات تحصيل وكل التمويلات يتم الاطلاع عليها وأي مخالفة يتم تحويله إلي النيابة.

 وبشأن الانتقادات عن التوسع في المستشارين، قالت الوزيرة أمام جلسة البرلمان: علينا إن نفرق بين المستشارين والعاميلن بمشروعات ممولة مع جهات دولية، فالشخصيات التي تعمل بمنظمات دولية وتوفد لدينا بالوزارة لا تتقاضين راتبا من الوزارة ،مشيرة مستشار للوزارة يصدر له قرارا رسميا بذلك".

 وعقبت على رواتب الرائدات الريفيات، قائلة: "يحصلون على 900 جنيه وهم ليسوا عاملين ولكنهم متطوعات ويوقعن عقد تطوع وليس عقدا وظيفيا". وفيما يتعلق بتعيين 5% من ذوي الإعاقة وتوفير كل الخدمات لذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن نسبة ال5 % لتعيين ذوي الإعاقة ليست مسئولية وزارة التضامن، نحن نساعد في ذلك".

وأشارت إلى أن وزارة التضامن تعاونت مع وزارة الاتصالات ووقعت بروتوكولات لدعم ذوي الإعاقة، مضيفة: "تعاونت أيضا وزارة التضامن مع وزارة النقل لإتاحة خدمات بـ35 محطة مترو و14 قطارا لذوي الإعاقة". وعن الجمعيات الأهلية.

كما أشارت إلى أنه منذ إنشاء المنظومة الإلكترونية للجمعيات الأهلية تتم معرفة كل التفاصيل الخاصة بتمويل الجمعية وبرامج الإنفاق "موضحة أنه يوجد بمصر 34 ألف جمعية أهلية تم تقنين أوضاعها من إجمالي 53 ألفا".

اللجنة الدينية بالبرلمان هيئة الاوقاف الشرقية وزارة الأوقاف مسجد عائشة حسن أغا الخربطلى

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