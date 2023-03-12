ضمن حياة كريمة.. توقيع الكشف على 2361 مواطنا في قوافل طبية بأسوان

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، 2 قافلة طبية داخل قريتي منيحة بمركز كوم أمبو، وأيضاً بمدينة أبو سمبل السياحية، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تحت شعار “توصيل الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر احتياجاً في المناطق النائية”.

وأوضح الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة، أنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان، فقد تم تنظيم هذه القوافل الطبية على مدار يومين، والتي شملت مختلف التخصصات الطبية والعلاجية والتوعوية، حيث تم إجراء الكشف الطبي على 2361 مواطنًا ومواطنة مجاناً.

قوافل طبية

وقال إيهاب حنفى إن هذه القوافل تم تنظيمها بإشراف من الدكتور طارق صبيح، منسق القوافل العلاجية المتنقلة، وذلك للمساهمة في التخفيف عن كاهل المرضى، ولا سيما الأكثر احتياجاً، وتقديم الخدمات الصحية المتنوعة لهم بأعلى جودة ممكنة.