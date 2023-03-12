بعد تأجيل مسلسله.. حسن الرداد يتجه إلى السينما ويصور فيلم طه الغريب

نشر المخرج والمنتج كريم السبكي صورة تجمعه بالفنان حسن الرداد وهنا الزاهد والمخرج عثمان ابو لبن والكاتب محمد صادق ولذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

حسن الرداد

وعلق كريم السبكي: فيلم طه الغريب 2023 باذن الله عن رواية طه الغريب".

حسن الرداد ومسلسل محارب

أعلن الفنان حسن الرداد عن تأجيل مسلسله الرمضاني محارب إلى رمضان 2024.

وكتب الرداد عبر حسابه الشخصي فيسبوك : “ نظرا لضخامة العمل (مسلسل محارب) وما يتطلبه من تحضيرات تتطلب المزيد من الوقت، وحرصا مني ومن فريق عمل المسلسل على أن يكون عملا دراميا متميزا، قررنا تأجيله إلى موسم رمضان 2024 .. وإن شاء الله التقي جمهوري العزيز في عمل سينمائي قريب”.

وكان قد شارك حسن الرداد مؤخرًا فى حفل تكريم الموسيقار هانى شنودة والتى أقيمت فى السعودية فى الرياض والتى شهدت حضورًا فنياً كبيرًا على رأسهم عمرو دياب ومحمد منير.