الزلازل ليست مصادفة.. العالم الهولندي يطلق تحذيرات جديدة

أثار العالم الهولندي فرانك هوغربيتسفرانك هوغربيتس الجدل من جديد بعد عدة تغريدات نشرها علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب العالم الهولندي: "لم يكن هناك مجرد زلزال كبير الشهر الماضي في تركيا، يبدو أن المجتمع العلمي عمومًا بدأ يهتز ، نظرًا للتدفق المتزايد لإعلانات السياق أسفل تغريداتي".

وأضاف هوغربيتس: "SSGEOS هو المعهد الوحيد الذي يقوم بالمراقبة والبحث الفعلي. لذلك ، فإن الادعاء بأن "المنفعة التنبؤية من المحاذاة الكوكبية قد تم دحضها" خاطئة لأنها تستند إلى قناعة بدلاً من الملاحظة والبحث".

وقال العالم الهولندي :"لذا فهم الآن يكافحون لمواجهة إحصائياتنا باستخدام متوسط ​​حدوث كل من هندسة الكواكب وكذلك الزلازل ، وهي طريقة ملائمة لتشويه الواقع لأن أيًا منهما يحدث في المتوسط. إنها أحداث محددة في الزمكان. إنها ليست عشوائية أو مصادفة".

عباس شراقي: الهولندي المتنبئ بالزلازل ليس عالمًا أو متخصصًا

وفي ذات السياق قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن الزلازل من الممكن أن تحدث على أي بقعة على سطح الأرض.

وأضاف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، خلال لقائه عبر فضائية “العربية”٫: “هناك أماكن تكون فرصة حدوث الزلازل بها أكبر من غيرها٫ وعندما تحدث الزلازل الشدة في قوتها أكبر”٫ مؤكدا: “لا يمكن التنبؤ بأي زلازل لكن هناك شواهد عندما تحدث في منطقة أحزمة الزلازل فالمتوقع أن يحدث زلزال في المنطقة”.