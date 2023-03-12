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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان السيدة زينب يشكون من احتلال البلطجية للأرصفة وتحويلها جراج للسيارات بالساعة

صدى البلد

أرسل القارئ أحمد منير شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من استيلاء بعض البلطجية علي أرصفة السيدة زينب وتحويلها إلي جراج بالساعة.

 

وقال في شكواه، نعاني نحن سكان السيدة زينب من احتلال بعض البلطجية سور حديقة دار العلوم وتحويلها إلي جراج ويقومون بمحاسبة انتظار السيارات بالساعة وهو مخالف للتسعير المفروض في قرار رئاسة الوزراء، بالإضافة إلي احتلالهم أماكن خارج منطقة حق الانتفاع الخاصة بهم و من يعترض علي دفع التسعيرة يقوم مجموعة من البلطجية بالتهجم عليه، برجاء اتخاذ اللازم لضبط الأمور طبقا للقرار الوزاري.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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