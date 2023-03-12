سكان السيدة زينب يشكون من احتلال البلطجية للأرصفة وتحويلها جراج للسيارات بالساعة

أرسل القارئ أحمد منير شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من استيلاء بعض البلطجية علي أرصفة السيدة زينب وتحويلها إلي جراج بالساعة.

وقال في شكواه، نعاني نحن سكان السيدة زينب من احتلال بعض البلطجية سور حديقة دار العلوم وتحويلها إلي جراج ويقومون بمحاسبة انتظار السيارات بالساعة وهو مخالف للتسعير المفروض في قرار رئاسة الوزراء، بالإضافة إلي احتلالهم أماكن خارج منطقة حق الانتفاع الخاصة بهم و من يعترض علي دفع التسعيرة يقوم مجموعة من البلطجية بالتهجم عليه، برجاء اتخاذ اللازم لضبط الأمور طبقا للقرار الوزاري.



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