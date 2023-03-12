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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عيون واسعة.. نجمة البوب شانا تصدر أغنيتها الجديدة

نجمة البوب شانا
نجمة البوب شانا

أصدرت نجمة البوب شانا المعروفة بإسم SS.HH.A.N.A أغنية جديدة بعنوان " WIDE  EYES"  أو "عيون واسعة" بعد فترة من التشويق وحملة ترويجية حمست الجمهور لهذا الإصدار الجديد.

تقدم شانا بصوتها الجميل وأداءها الغنائي المميز هذه الأغنية التي تعبر عن عمق المشاعر التي يمر بها الإنسان عندما يكون محبط وهو يواجه المشاكل في حين ان العالم من حوله يطلب منه ان يتناسى ويبقى قوياً.

حالة عاطفية عميقة ومعبرة يترجمها إحساس شانا في هذه الأغنية من موسيقى البوب وعزف البيانو، بالفعل انه عمل متكامل يلامس روح المستمع ، كما ويشكل تطوراً ملفتاً في مسيرة شانا الفنية ، وهي مغنية بوب عالمية من أصول لبنانية، من خلال صوتها المميز.

تذكرنا شانا بأغاني البوب الشهيرة، ويمكن وصفها بصوت الجيل الجديد، أمضت ثلاثة أشهر في نادي "مسرح دبي" حيث قدمت عروضاً متواصلة لجمهور من كافة أنحاء العالم. 

شانا نجمة البوب شانا عيون واسعة WIDE EYES أغاني البوب

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