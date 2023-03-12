مختار جمعة يستقبل وزير القوى العاملة ويتفقدان لجان الانتخابات النقابية بالأوقاف

استقبل د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حسن محمد حسن وزير القوى العاملة صباح اليوم الأحد 12/ 3/ 2023م بديوان عام وزارة الأوقاف، حيث تفقدا اللجان الانتخابية للنقابة العامة للعاملين بديوان عام وزارة الأوقاف.

أهمية الشريك النقابي في ثلاثية العمل

وبدأت عملية التصويت بها في الساعة التاسعة من صباح اليوم وتستمر حتى الخامسة من مساء اليوم، وذلك تنفيذًا للقرار رقم 79 لسنة 2023، لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الأوقاف، وبذات المرشحين الذين تقدموا بطلباتهم في شهر مايو 2022م لانتخابات الدورة النقابية 2022-2023م.



وخلال تفقد اللجان التقى وزيرا الأوقاف والقوى العاملة بالناخبين وأكدا ضرورة المشاركة الفعالة في هذه العملية الانتخابية؛ لانتخاب ممثليهم بكامل إرادتهم وحريتهم.



وأكد وزير الأوقاف أن وزارة الأوقاف تقف على قدم المساواة من جميع أبنائها، وأنها حرصت على توفير المناخ الملائم ليدلي الناخب بصوته في حرية تامة.



وأوضح وزير القوى العاملة أن إجراء هذه الانتخابات يؤكد حرص وزارة القوى العاملة بصفتها الجهة الإدارية المشرفة عليها على وجود تنظيم عمالي ونقابي متكامل وقوي تنظيميًّا باعتباره أبرز الشركاء الاجتماعيين، وضلع إنتاجي تكتمل به ثلاثية العمل بجانب الحكومة وأصحاب الأعمال.