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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سعر الذهب اليوم الأحد في الأسواق والدولار بالبنوك

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية خاصة حيث سجل الدولار الأمريكي هبوطاً كبيراً بعد خسائره الحادة التى جاءت عقب صدور بيانات التوظيف الأمريكية التي أشعلت الأسواق فيما سجل سعر الذهب ارتفاعاً على الصعيد العالمى.

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وعلى وقع بيانات التوظيف المخالفة للتوقعات التي صدرت، عزز مؤشر الدولار من هبوطه القوي مما ساهم في ارتفاع الذهب بشكل عنيف.

 

حققت أسعار الذهب ارتفاعات طفيفة على هامش تداولات مساء أمس الجمعة، بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وعوائد السندات الأمريكية، في ظل ترقب الأسواق لصدور بيانات التوظيف الأمريكية المقرر صدورها اليوم والتي سيكون لها تأثير كبير على قرارات الفيدرالي الأمريكي المقبلة حيال وتيرة رفع أسعار الفائدة.

 

بيد أن اضطراب الأسواق لم يتوقف عند هذه الحد، إذ محا المستثمرون القلقون 52.4 مليار دولار من القيمة السوقية لأكبر أربعة بنوك في الولايات المتحدة (من حيث الأصول)، وسط مخاوف بشأن قيمة محافظ سندات المقرضين. وتراجعت أسهم البنوك في البورصات العالمية اليوم ولم يتوقف الأمر عند البورصة الأمريكية فقط.

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