عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لاختلاف وجهات النظر.. مشروعات البرلمان تقرر تأجيل تعريف الوحدات المتنقلة للطعام

إجتماع لجنة المشروعات
إجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان

واصلت لجنة المشروعات بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مرعي مناقشة مشروع تعديل بعض مواد قانون "وحدات الطعام المتنقلة" خلال اجتماعها اليوم.

وشهد الاجتماع مناقشات كبيرة حول تعريف وحدات الطعام المتنقلة، قال النائب  محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، إنه تقدم بالتعديل المقترح على قانون وحدات الطعام، تاركا التعريفات كما هى فى القانون القديم، مطالبا بوضع تعريف واضح لمفهوم عربة الطعام .

جاء هذا خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب/ محمد كمال مرعى و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.

و آثار تعريف العربة، والمنصة،  مناقشات مطولة حول مفهوم كل منهما، وقالت النائبة هالة أبو السعد وكيل اللجنة: لدينا مشكلة مع تطبيق القانون فى جملة كل عربة أو مركبة أو منصة معدة للتحضير  ، حيث يريد المسؤولين تعريف العربة أن يكون لها موتور، ونريد وصف عربة الطعام بأن تكون قابلة للحركة دون التقييد بوجود موتور .

وأكدت ابو السعد، على أهمية توضيح هذا فى نص القانون ولا نتركها للائحة التنفيذية.

وقال ممثل الحكومة إن تعريف المركبات واضح فى قانون المرور، وأيضا تعريف المنصة سوف يحتاج توضيح، مطالبا بأهمية توضيح المستهدف من التعريف من خلال تعريف منضبط.

بدوره قال مسؤول هيئة سلامة الغذاء، إن التشريعات عندما تصدر تكون مرتبطة بنفس التشريعات ذات الصلة، وفى هذا القانون يجب أن يتفق تعريف العربة مع قانون المرور .

وأكد  النائب محمد كمال مرعى أن القانون عندما تم تنفيذه وجدنا أن كل جهة تفسر القانون كما يراه، واللائحة التنفيذية لم توضح هذا الأمر.

وطالب مرعى بأهمية استخدام التشريع بالطريق الصحيحة ونضع ضوابط تجعل التعريف واضح للجميع.

وطالبت النائبة  مارسيل سمير بأن يتضمن التعريف المشروبات أيضا مع  الطعام، بدلا من الطعام فقط.

وقالت هالة ابو السعد: نريد توفير فرص للشباب مع تبين وضع المواطنين، ولا نريد شكل الأكشاك الحالى، وإذا استطعنا تحويل الكشك إلى عربة طعام يكون أفضل كشكل حضارى محترم .

وطالبت "أبو السعد أن يكون تعريف العربة أن تكون سريعة أو بطيئة وقابله للحركة اليا أو يدويا .

وأشار مرعى إلى أنه فيما يخص عربات الفول أمر يعود إلى وزارة التنمية المحلية وهى خارجة عن مشروع القانون المطروح للنقاش حاليا بل تخضع للقانون ١٥٤ .

وفى نهاية المناقشات بشأن تعريف الوحدات المتنقلة للطعام قررت اللجنة تأجيل تعريفها لاجتماع اخر.

لجنة المشروعات بمجلس النواب قانون وحدات الطعام المتنقلة تعريف وحدات الطعام المتنقلة النائب محمد مرعي تعريف المركبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد خماسية صن داونز.. الخطيب يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي بـ 4 قرارات

لما أبوها يخرج بتكلمني.. بحبها وبتحبني وكل حاجة حصلت بمزاجها.. جريمة بالصف

320 جنيها فرق.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

صن داونز يتلقى خبرا صادما بعد الفوز على الأهلي.. تفاصيل

مصدومة.. إعلامية شهيرة تكشف المستور في أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

النجوم دعموها.. البلوجر سارة محمد تفقد بصرها نهائيا

حقيقة انفصال شيرين عبد الوهاب من زوجها حسام حبيب..تفاصيل

ترشيحاتنا

الدفاع الروسي: القوات الروسية تواصل معركتها في دونستيك بشرق أوكرانيا

النشرة الدينية.. ذﻛﺮ ينير لك اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭيؤنس وحشة القبر .. وخفف عن نفسك البلاء والمصائب بهذه الكلمات

الخارجية الأوكرانية : سنواصل المقاومة في باخموت

الزراعة: توطيد العلاقات وتبادل الخبرات والمعلومات بهدف تحسين الاستثمار والتنمية في سيناء

السعودية تجري عشرات العمليات و الكشوفات الطبية لمتضرري الزلزال في سوريا و تركيا

عاوز يجمعني مع ضرتي في السرير| طبيبة تصرخ لخلع زوجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول تعليق من بشري يعد تكريمها في يوم المرأة

ملقتش راجل مناسب.. بلوجر أرجنتينية تتزوج نفسها وتطلب الطلاق بعد 48 ساعة

ألماني عن أهوال الحرب.. قصة الفيلم المرشح للفوز بجائزة الأوسكار الليلة

في اليوم العالمي للقيلولة.. 3 فوائد لن تتوقعها

فيديو

72 ساعة فقط.. الباحث الهولندي يستشهد بتحركات الكواكب على الزلزال المدمر

سعر الذهب اليوم الأحد في الأسواق والدولار بالبنوك

هجمة شتوية.. الأرصاد تحذر من رياح وبرودة وأمطار

متجوزة عرفي وفي شقتها 860 طربة حشيش.. من هي البلوجر آية إيهاب؟«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ