"المؤتمر" يدشن الملتقى الأول للتوظيف والاستثمار بأوسيم

الأحد 12/مارس/2023 - 04:47 م 3/12/2023 4:47:10 PM

دشن صباح اليوم حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميده رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ الملتقي الأول للتوظيف والاستثمار من تنظيم أحمد خالد أمين الانشطة والعمل الجماهيري بمحافظة الجيزة.

حيث حضر الملتقى أحمد خالد نائب رئيس الحزب ود.محمد طه وكيل وزارة القوي العاملة بمحافظة الجيزة ممثلا عن محافظ الجيزة ومينا عماد أمين عام اتحاد شباب والقائم بأعمال رئيس الاتحاد ومحمود وسلان عضو المكتب التنفيذي المركزي لاتحاد الشباب وهيثم حسين رئيس شركة مجمع عمال مصر.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام حزب المؤتمر بالشباب وتوفير لهم فرص عمل وفرص استثمارية تنفيذا للبروتوكول المبرم بين الحزب وشركة مجمع عمال مصر .