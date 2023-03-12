محمود علاء يتماثل للشفاء وينتظم في تدريبات الاتحاد السكندري

تماثل محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بمزق في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها في مباراة الداخلية ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وانتظم محمود علاء في التدريبات الجماعية لزعيم الثغر استعدادا للفترة المقبلة، وأصبح جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة مع فريقه في المباريات المقبلة.

جدير بالذكر أنه تم تأجيل لقاء الاتحاد السكندري أمام الأهلي في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز بسبب ارتباطات الأخير الأفريقية.