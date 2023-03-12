نشرة المرأة والصحة.. موجود في كل بيت.. مشروب شهير يقلل من خطر الموت المبكر.. بعد رسالتها المثيرة للجدل.. صور وضعت حلا شيحة في مأزق

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

شاركت الفنانة درة، متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته

شاركت الفنانة حلا شيحة، متابعيها بصور جديدة لها بعد خلعها الحجاب وحذف معظم صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما جعلها تتصدر التريند

يُقبل العديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم على شرب الشاي منذ آلاف القرون دون سبب وجيه، و أظهرت العديد من الدراسات أن مجموعة متنوعة من أنواع الشاي قد تعزز جهاز المناعة لدي من يشربه وتقاوم الالتهابات بل وتقي من السرطان وأمراض القلب