زعلتى رضوى وفرحتى الفرعون.. تعليقات صادمة لـ زوجة شاكوش بعد سجدتها

تصدَّرت رضوي الشربيني تريند السوشيال ميديا بعد سجود زوجة حسن شاكوش يوم زفافها، واعتبرت أن ما فعلته رد فعل مُبالغ فيه.. وقالت: مش لازم أعمل سحبة مايكل.. ووصفت فعلها “أوفر جدًا وماتعملوش زيها”.

و جاءت بعض التعليقات على ما فعلته زوجة حسن شاكوش:" كده زعلتى رضوى وفرحتى الفرعون".

وأثارت زوجة المطرب الشعبى حسن شاكوش “ريم طارق”، ردود أفعال عقب نشر الفيديوهات التحضيرية لحفل زفافها الذي يقام اليوم الجمعة، في أحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة.

وتالقت زوجة حسن شاكوش بفستان مرصع بالفضى منفوش مكشوف الصدر، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة.

وقامت زوجة حسن شاكوش فى الفيديو، بتصرف غريب حيث سجدت على الأرض لتعبر عن فرحتها بزوجها من حسن شاكوش.

حفل زفاف حسن شاكوش

ونشر المطرب حسن شاكوش - عبر ستوري حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام- صورة له، من داخل الفندق الذي يقامفيه حفل زفافه الليلة الجمعة 10 مارس، على عروسه ريم طارق.

وظهر حسن شاكوش، في الصورة التي نشرها قبل ساعات من حفل زفافه، مرتديًا روب أسود اللون، في غرفة الفندق الذييقام فيها حفل زفافه.