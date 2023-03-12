حارس إنبي يحرم زيزو من هدف التعادل للزمالك

حرم رضا السيد حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، الجناح أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، من تسجيل هدف التعادل في المباراة التي تجمع بينهما في إطار مباريات الجولة الـ 21 من الدوري المصري الممتاز.

وكاد زيزو أن يدرك التعادل لصالح نادي الزمالك، في الدقيقة 23، من ركلة حرة مباشرة احتسبها الحكم لصالح مصطفى شلبي.

وخدع زيزو اللاعبين بتسديد الكرة بشكل مباشر بدلا من إرسال العرضية، لكن الحارس رضا السيد صحح تمركزه سريعاً وتصدى للكرة ببراعة.

كما شهدت الدقيقة 39 تسديدة قوية للزمالك من محمد أشرف روقا أرضية من خارج منطقة الجزاء ولكن تصل سهلة إلى أحضان الحارس رضا السيد.