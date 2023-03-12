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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتهامات إسرائيلية للولايات المتحدة بتمويل الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي

صدى البلد

اتهم مسؤول حكومي كبير مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إدارة الرئيس جو بايدن، بتمويل الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي المثير للجدل جزئياً.

وقال المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه لصحيفة "تيامز أوف إسرائيل، اليوم الأحد، إنه "يتم تمويل وتنظيم هذا الاحتجاج بملايين الدولارات".

وأضاف "نحن نتابع ما يحدث هذه تنظيم عالي المستوى للغاية هناك مركز منظم يتفرع منه جميع المتظاهرين بطريقة منظمة".

وتساءل: "من يمول النقل وتوزيع الأعلام وتنفيذ مراحل الاحتجاج؟.

و أكد عضو آخر من الوفد المرافق لرئيس الوزراء في رحلة نهاية الأسبوع إلى إيطاليا يوم الجمعة، أن المسؤول الكبير كان يشير إلى الولايات المتحدة.

ومساء السبت، نشر نجل نتنياهو يائير مقالاً من موقع "بريتبارت" اليميني يزعم أن وزارة الخارجية الأمريكية مولت إحدى المجموعات المشاركة في الاحتجاجات.

بتمويل الاحتجاجات بتمويل الاحتجاجات الإصلاح القضائي إسرائيل بايدن

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