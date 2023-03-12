روسيا تكشف تفاصيل العدوان الإسرائيلي على سوريا

قال أوليج جورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اليوم الأحد، إن طائرتين مقاتلتين إسرائيليتين شنتا هجوما صاروخيا على سوريا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

قال جورينوف: "قامت طائرتان تكتيكيتان من طراز إف-16 تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي من الجزء الشمالي من لبنان بشن هجوم صاروخي أدى إلى تدمير مباني مراكز الأبحاث في مستوطنتي مصياف وصفصاف".

أشار نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، إلى مقتل ثلاثة أشخاص بحسب الجانب السوري.

في وقت سابق من اليوم، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الغارات الإسرائيلية في حماة وطرطوس استهدفت مستودعات سلاح، موضحًا أن هذه الهجمات دمرت بطاريات للدفاع الجوي.

وأضاف المرصد السوري لـ"العربية"، أن مستودع السلاح المستهدف بغارات إسرائيلية ليس تابعًا للجيش السوري، مشيرة إلى أن منطقة مصياف المستهدفة اليوم ليست عسكرية.

وكانت وكالة الأنباء السورية، أفادت في وقت سابق، بإصابة 3 عسكريين بجروح جراء عدوان إسرائيلي، استهدف بالصواريخ بعض النقاط بريفي طرطوس وحماة.

وقال مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية أسقطت عددًا من صواريخ جراء العدوان الإسرائيلي.

وأوضح المصدر أنه في “حوالي الساعة السابعة و15 دقيقة من صباح اليوم، نفذت إسرائيل عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان، مستهدفًا بعض النقاط بريفي طرطوس وحماة، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”.