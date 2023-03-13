خبراء التعليم الجامعي يؤكدون أهمية إطلاق الاستراتيجية الوطنية وتحقيقها تنمية كبيرة وفق خطة ورؤية مصر 2030

الدكتور عاصم حجازى: الاستراتيجية الوطنية ترتكز على مبادىء الاستدامة والريادة والإبداع

أحمد القاصد: الاستراتيجية الوطنية ستحدث طفرة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠

مصطفي عبد الخالق: التعليم شريك أساسي في قيادة التنمية الشاملة

أطلق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى يوم الثلاثاء الماضي ، وذلك لعرض رؤيتها المستقبلية التي سوف تتبعها للوصول إلي إهداف التنمية المستدامة للفترة القادمة والتي تم إعدادها على أساس النظر في الخطة الشاملة للدولة مصر 2030 والتي تهدف إلى تحقيق رؤية شاملة لمصر في مجالات التنمية المتنوعة.

قال الدكتور عاصم حجازى خبير التعليم ومدير مركز القياس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، ان الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها وزارة التعليم العالي ترتكز علي سبعة محاور رئيسية، وهي: التكامل و التخصصات المتداخلة و الاتصال و المشاركة الفعالة و الاستدامة و المرجعية الدولية و والريادة والإبداع.

واضاف حجازى خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إلي أن تلك المحاور السبع الاستراتيجية الوطنية تشكل ملامح النظام التعليمي الذي يواكب الأنظمة التعليمية المتقدمة ويولي اهتماما خاصا بالتخصصات البينية والتي تعتمد عليها كثير من مجالات العمل الحديثة والإستراتيجية الوطنية في هذه النقطة تحديدا تتمتع بقدر كبير من المرونة والانفتاح على سوق العمل الدولي، بإضافة أن المرجعية الدولية تعني خضوع نظام التعليم المصري للمعايير الدولية وتتمثل أهمية هذه النقطة في تحسين نوعية التعليم والوصول لمراكز متقدمة في التصنيفات العالمية ويمكن أن يسهم ذلك في المستقبل في زيادة السياحة التعليمية الوافدة إلى مصر.

وأشار مدير مركز القياس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، إلي إن الاستراتيجية الوطنية ترتكز على مبادىء الاستدامة والريادة والإبداع وبذلك تكون منسجمة مع توجهات وأهداف التنمية المستدامة التي أصبحت تتبناها الدول والحكومات بهدف تأمين مستقبل أفضل لشعوبها والحفاظ على تميزها وتقدمها، مشيراً إلي أن الاستراتيجية الوطنية تسعى لأن يكون البحث العلمي شريكا فعالا في قضايا التنمية وزيادة التواصل الفعال بين التعليم والبحث العلمي من ناحية وسوق العمل والمجتمع من ناحية أخرى .

وأوضح ان محاور الاستراتيجية الوطنية و بصفة عامة تعمل مجتمعة بشكل متناغم مع الجهود التي تبذلها الدولة في مجالات التنمية المختلفة و تعمل على توظيف التعليم والبحث العلمي لخدمة أهداف التنمية منطلقة في ذلك من معايير دولية لتحقيق الريادة والتميز.

وسوف يمتد التأثير الإيجابي لهذه الاستراتيجية ليشمل بالإضافة إلى سوق العمل ومجالات التنمية المختلفة البحث العلمي والتعليم الجامعي أيضا والذي سيصبح أكثر تميزا وأكثر تأثيرا في المجتمع وسيفتح المجال بقوة أمام التنافس البناء للقيام بمشروعات بحثية متعددة التخصصات بما يسهم في حل الكثير من المشكلات التي تواجه المجتمع بكفاءة وفعالية.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، ان الاستراتيجية الوطنية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: (الأول) إستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، (الثانى) التحول نحو جامعات الجيل الرابع؛ لمواكبة التوجهات العالمية من خلال دعم ريادة الجامعات المصرية في صناعة التعليم وتعزيز دورها كجهة مؤثرة وصانعة للقرار في تلبية احتياجات سوق العمل، (الثالث) العلاقة بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة التنمية الشاملة لمصر.

واضاف القاصد أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من الركائز التي يعتمد عليها قياس وتقييم أداء الاقتصاد من خلال دعم خطة التنمية الاقتصادية عن طريق تعزيز الاستثمار في قطاعي التعليم والبحث العلمي، وبناء البنية التحتية الرقمية، لسد الفجوات والاستفادة من مخرجات البحث والابتكار.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى سوف تحدث طفرة هائلة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ والتى يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتأكيده الدائم على تطوير التعليم العالى والبحث العلمي لتحقيق هدف تنموى شامل للقطاع التعليمى، وربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة نحو الجمهورية الجديدة.

وفي إطار متصل، أكد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، علي أن التعليم شريك أساسي في قيادة التنمية الشاملة للدولة وأنه أهم ركائز التنمية المستدامة على مختلف أصعدتها البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وأن القيادة السياسية أولت اهتماماً كبيراً لنوعية التعليم وجودته وهو من الأولويات التي تعتمدها الدول في تنمية مواردها البشرية.

والفت عبد الخالق علي أن الاستراتيجة الوطنية للتعليم العالي تهتم ببناء نظام تعليمي يسهم في تحقيق أهداف وطنية وتتفاعل مع متطلبات سوق العمل والمجتمع وانها تأتي مع متطلبات استراتيجية التنمية المُستدامة للدولة ومعطيات الثورات الصناعية في العالم.