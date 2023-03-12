الناس ورمت.. إعلامي شهير لـ الخطيب: كل منظومة الأهلي عايزة غرامة.. فيديو

علق الإعلامي سيد علي٫ على توقيع محمود الخطيب عقوبة علي لاعبي الأهلي بعد فضية صن داونز.

وقال الإعلامي سيد علي٫ خلال تقديمه برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم”،: “الكابتن محمود الخطيب أصدر قرار بتوقيع غرامة على كل اللاعبين المتخاذلين”٫ مضيفا: “مع كامل احترامي وحبي لك يا كابتن محمود كل المنظومة عايزة غرامة”.

الناس ورمت

وأضاف الإعلامي سيد علي٫: “كل المنظومة في النادي الأهلي محتاجة غرامة بما فيهم قناة النادي الأهلي بما يقدموه علشان الناس ورمت يا كابتن محمود”.

وطالب العاملين في النادي الأهلي بمراجعة أنفسهم٫ موجهها حديثة لرئيس النادي الأهلي قائلا: “المسألة امبارح كانت مهينة جدا لأي أهلاوي”.