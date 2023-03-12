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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفيديو.. علي لوكا يظهر بـ لوك جديد في كليب «أسرار»

علي لوكا
علي لوكا

طرح الفنان المصري علي لوكا، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، كليب “أسرار”، وهو من كلمات وألحان علي لوكا، وتوزيع موسيقي أسامة طارق أوزي.

ويظهر لوكا في الكليب، بـ لوك جديد ومختلف عن إطلالته في أعماله السابقة، كما أن الأغنية تحمل طابعا دراميا لم يقدمه لوكا من قبل.

وتعد أغنية كليب أسرار، هي ثاني أغاني ألبومه الجديد، بعد أغنية "جربيني"، والتي تصدرت التريند في مصر، وعدد من الدول العربية، بعد طرحها بساعات.

أغنية "جربيني" تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، في العاصمة الأردنية، عمّان، على مدار يومين، تحت إدارة المخرجة ميا المهدي، ومدير التصوير عمر هيثم.

الجدير بالذكر، أن علي لوكا، قد حقق نجاحًا كبيرًا بأغنية «متخافيش ياما»، وحققت نسبة مشاهدة على منصة “تيك توك” الشهيرة، وصلت لأكثر من 5 مليارات مشاهدة.

كما تخطت الأغنية، أكثر من 115 مليون مشاهدة على يوتيوب.

واختارت إحدى المنصات العالمية، علي لوكا، ضمن حملتها الإعلانية، ووضعت صورته في ميدان تايمز سكوير، في نيويورك، ضمن حملة الدعاية الخاصة بالتطبيق؛ ليكون المطرب العربي الثالث الذي توضع صورته في ميدان تايمز سكوير.

شاهد الكليب..

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