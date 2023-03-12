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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. انعقاد مجلس الحديث الثامن بمسجد الحسين.. مدير مركز الإمام الماتريدي: الأزهر صرح جليل أخرج العلماء على مدى ألف عام

النشرة الدينية
النشرة الدينية

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار والفتاوى والقضايا المهمة التي تشغل بال الكثيرين، نقدمها لكم في هذه النشرة الدينية.

انعقاد مجلس الحديث الثامن بمسجد الإمام الحسين

 

مدير مركز الإمام الماتريدي: الأزهر صرح جليل أخرج العلماء على مدى ألف عام

 

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النشرة الدينية الأزهر دار الإفتاء

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