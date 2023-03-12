ميدو يفتح النار على ثلاثي الزمالك بعد الهزيمة من إنبي

فتح أحمد حسام ميدو، النارن على أحمد فتوح ومحمد عبد الغني ومحمد صبحي، ثلاثي الزمالك؛ بعد خسارة الزمالك من إنبي بهدفين دون رد.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا أفهم ما فعله أحمد فتوح عند تشتيت الكرة أمام إنبي؛ الأمر الذي أسهم في هدف إنبي أمام الزمالك، ولا أفهم أيضا ما فعله محمد عبد الغني".



وأضاف: "هدف إنبي الأول في الزمالك كل تفاصيله تُظهر بأن جميع لاعبي الزمالك في حالة عدم تركيز" .



وواصل: "لا أعلم لماذا لم يُكمل فتوح مشواره مع رفيق لاعب إنبي في كرة الهدف الأول واستخلاص الكرة، خاصة أن حسام عبد المجيد الكرة مرت منه" .



وعن محمد صبحي حارس الزمالك قال: "لا يوجد حارس يخرج للتصدي في انفراد والمساحة بين قدميه مفتوحة بهذه الطريقة، ومراوغة محمد عبد الغني كانت ساذجة للغاية" .