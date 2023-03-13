عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

50 الف جنيه غرامة المتورطين فى سرقة الواي فاي ومخترقى الحسابات بالقانون

واي فاي
واي فاي

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة سرقة الواي فاي والاستفادة  بدون وجه حق من خدمات الاتصالات والمعلومات، وذلك وفقا لقانون مكافحة تقنية المعلومات الذي وضع عقوبات تصل للغرامة 50 ألف جنيه.

عقوبة سرقة الواي فاي


عاقب القانون رقم  175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، جرائم الانتفاع بدون وجه حق من خدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها بالغرامة تصل لـ 50 ألف جنيه.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه.

فإذا أنتج عن ذلك إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعترض بدون وجه حق أية معلومات أو بيانات أو كل ما هو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلى وما فى حكمها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 اليوم بالمصنعية

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الغد.. فيديو

بداية النهاية لـ الأخضر.. مفاجأة مدوية بشأن أسعار الدولار الأمريكي

6 آلاف جنيه دفعة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

كلام غير دقيق.. الري تفجر مفاجأة عن شق نهر صناعي في الصحراء

45 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد تحرك الحكومة لاستيراد 25 ألف طن برازيلي

هل تشهد مصر عاصفة التنين؟|الأرصاد تفجر مفاجأة وتحذر من طقس اليوم

من أجل الأهلي| ناقد رياضي يفجر مفاجأة حول مباراة صن داونز والهلال

ترشيحاتنا

أخبار التعليم| هلال رمضان بين الرؤية العلمية والبصرية.. ندوة علمية ينظمها البحوث الفلك.. آداب القاهرة تضع تسهيلات لطلاب الفرقة الرابعة بنظام الساعات المعتمدة

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 13-3-2023

أخبار السيارات| فرصة 5 سيارات جديدة تحت 400 ألف جنيه.. سعرها 45 ألف جنيه.. أرخص عربيات كوري زيرو

أخبار التوك شو.. مفاجأة جديدة عن شق أطول نهر صناعي في الصحراء.. وحالة الطقس اليوم

زلزال قوي يهز تركيا مجددا.. حادث مروع يهز مطروح.. صدمة جديدة للزملكاوية وبيان عاجل من بادين بعد إفلاس بنكين| أبرز ما حدث ليلا

أسعار الذهب والدولار والدواجن وحالة الطقس.. نشرة خدمات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عايش في الملكوت.. لاعب إنبي يغني مع جمهور الزمالك قبل لقاء الفريقين

بملابس لافتة.. ياسمين عز تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

السخرية من ويل سميث وEverything Everywhere يحصد 7 جوائز.. أبرز ما حدث في حفل الأوسكار 2023

يظهر به في حفل الأوسكار 2023.. ما المرض الذي يخفيه مورجان فريمان بـ قفازه الأسود؟

فيديو

الموعد اقترب وهذا الدليل.. العالم الهولندي يؤكد وقوع زلزال مدمر في مارس

درع أحسن لاعب وكوتشيهات وملابس.. تعرف على مسروقات فيلا محمد صلاح بالتجمع

طلاق وشيك.. نضال الأحمدية تكشف تطورات أزمة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب "فيديوجراف"

مستخدم غامض لوسائل التواصل يحذر من أحداث كارثية خلال 2023.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ