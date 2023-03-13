جسمه بيتاكل.. مأساة شاب بورسعيدي أصيب بمرض بورغر النادر

مرض “البورغر" من الأمراض النادرة التي تصيب الشرايين والأوردة في الذراعين والساقين، ما يسبب التهابات شديدة وتورم بسبب تجلط الدم، ولا يوجد سبب محدد للإصابة به، إلا أن الأطباء رجحوا أن يكون السبب عوامل وراثية أو التدخين.

صدمة شاب بورسعيدي بمرض نادر

في عام 2011 فوجئ الشاب البورسعيدي "السيد" بتعرض أحد أصابع قدمه لإصابة تشبه الجلطة، حولت الإصبع إلى اللون الأسود، وبدأ في البحث عن علاج هذا الإصبع، الا ان مساعيه باءت بالفشل، وانتهى به المطاف الى البتر، وفي عام 2017 تعرض إصبع آخر لنفس ما تعرض له الإصبع الأول ليقوم ببتر الإصبع الثاني والثالث.

جاءت صدمة السيد، عندما أبلغه الأطباء أنه مصاب بمرض نادر يدعى بورغر، لا يصيب إلا شخص من مليون شخص، ويعد مرض بورغر الالتهاب الوعائي الخثاري الساد مرضا نادرا، يحدث للشرايين والأوردة الموجودة في الذراعين أو الساقين، مما يسبب حدوث التهاب وانتفاخ الأوعية الدموية، وقد تسد بالجلطات الدموية، ومن المحتمل أن يدمر ويتلف أنسجة الجلد، وقد يؤدي إلى العدوى والغرغرينة.

استغاثة شاب يتساقط لحم جسده

يعمل "السيد" في تنظيف الأسماك، بسوق بورسعيد، وعندما أصيب بالمرض الذي يسبب له ألما شديدًا، وجعل لحم قدمه يتساقط، لم يعد قادرا على العمل أو الإنفاق على طفليه وزوجته.

وأطلق الشاب صرخة استغاثة، قائلا إنه يتعرض للموت في كل لحظة من شدة الألم، ويحتاج لتناول 100 قرص من الترامادول شهريا حتى يخفف عنه هذا الألم، مؤكدا أن مرضه ليس له أي علاج، مشيرا إلى أن ذلك ما استقر إليه الأطباء حول العالم، وأن نهاية الأمر سوف تستقر عند بتر قدميه.

مناشدة للمسئولين بإنقاذ أسرته

وأكد السيد، المصاب بمرض بورغر، أنه يتناول العشرات من الأدوية باهظة الثمن، ويجلس على سرير لا يستطيع رفع قدميه، ويقضي حياته جالسًا على هذا السرير يتألم بشدة، ويحلم فقط بالنوم لمدة ساعة، لأنه لا يستطيع النوم إلا بضع دقائق يختطفها من يومه.

وكشف السيد عن إنه على الرغم من معاناته الكبيرة مع المرض، فإنه يتحمل معاناة أخرى، وهي عدم وجود مأوى له وأبنائه وإقامته مع أسرة زوجته، ويطالب المسؤولين بتوفير مسكن له يأوي أبناءه، بعد أن أصبح غير قادر على إطعامهم أو حتى توفير مكانا يقيمون فيه.