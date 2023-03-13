ماري لويس بشارة تعرض مذكرات والدها على الهواء وتروي قصة كفاحه

روت ماري لويس بشارة، رئيس المجلس التصديري لـ الملابس الجاهزة أن رحلة والدها الراحل لويس بشارة وهو ، أحد كبار مؤسسي صناعة الغزل والنسيج في مصر الراحل قائلة،:" مذكراته عبارة عن اجندة كبيرة أهدتها له شقيقته".



وأكملت: “بدأ في كتابة المذكرات أحد الصحفيين لتحويلها لكتاب لفترة وصلت لسنة ونصف كاملة تم كتابة المذكرات، والكتاب رائع يروي مشوار الاحلام وتحقيقها وكله حب حيث يبدأ إهداء الكتاب بحديثه عن زوجته، ويروي مشوار حياته حتى من عمر السبع سنوات وكيف بدأ الحلم”.



وواصلت عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة :ON: “ جدي لوالدي كان مدرساً للغة الإنجليزية في مدارس المساعي المشكورة في طنطا وكان رجلاً مثقفاً بشكل كبير ووالدي الراحل لويس بشارة لف العالم معه بداية من برشلونة وحتى كامل أوروبا وكانت الأجواء الثقافية عالية في محيط الاسرة ومن هنا استقى ثقافته وحلمه وتأثر والدي بذلك وكان في بداية حياته يرغب أن يكون طبيباً لكن المجموع حينها في الثانوية العامة لم يسمح حتى التحق بكلية العلوم قسم الكمياء وأحب العمل وتدرب في مجال الصباغة في ألمانيا وسويسرا”.





وأكملت: "والدي عمل مشروع التخرج عن صباغة الخيوط البوليستر وهو كلمة السر في فتح باب جديد حيث استطاع خلق نوع من الصبغة السوداء وهي ذات لون أسود قاتم وكان حينها إحدى شركات القطاع العام لديهم مشكلة في الصبغة السوداء، التي تتحول لخضراء مع الغسيل حتى استطاع حل المشكلة وعرض عليه العمل معهم لكنه اعتذر".





واستطردت: "والدي افتتح أول مصنع في الثمانينيات.. لصناعة بنطلون وقميص والدتي كانت تساند والدي، وكان من أعظم الطباعين في مصر و بدأت بمصنع الملابس الحريمي، وأنا بحب الرسم جدا، والفرنسيين علموني حبه. و أول "جونيلا" صممتها كانت لوالدتي واقتنعت بيا، وقالت لازم نعمل مصنع و والدي اشترى أغلى ماكينات لتصنيع الملابس، لأنه كان عايز يؤسس صناعة ويحدثها.



وعن أهم ما تعلمته من الراحل قالت : علمني أن احب الالتزام واني لازم احلم وابذل الجهد لتحقيق الحلم وأن الموهبة التي يمنحنا الله إياها هي لإسعاد غيرنا".





