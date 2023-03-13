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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فرصتك لشراء أفضل وأرخص هاتفين للشباب من سامسونج في 2023

أفضل وأرخص هاتفين
أفضل وأرخص هاتفين للشباب من سامسونج

تخصص شركة سامسونج الكورية الجنوبية كل عام عدد من الهواتف ذات الأسعار المناسبة التي يمكنها أن تتناسب مع الشباب وأيضا محدودي الدخل، حيث تتميز هذه الهواتف بحصولها على عدد من المواصفات الجيدة في الأداء والكاميرا بالإضافة إلى سعر يناسب الكثيرين. 

 

ومن الهواتف التي تعتزم شركة سامسونج إطلاقها هذا العام ضمن الهواتف الرخيصة والشبابية هاتفي Galaxy F14 و Galaxy A34 ، حيث من المتوقع أن ينطلقا خلال الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة، وفقا لعدد من التسريبات. 

 

هاتف Galaxy F14 

 

وسيأتي الهاتف بشاشة من نوع LCD قياس 6.6 بوصة، مع دقة 720 × 1600 بيكسل، وجودة FHD + تدعم معدل تحديث 90 هرتز، وحماية Corning Gorilla Glass 5، وكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل ، ومع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل  وكاميرا للماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.

 

وسيعمل بمعالج من نوع  Exynos 1330 مقترنا بذاكرة وصول عشوائي 4 و 6 جيجابايت رام وسعة تخزين 64 و 128 جيجابايت قابلة للتوسعة من خلال بطاقة MicroSD، مع بطارية ضخمة سعة 6000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات. 


هاتف Galaxy A34  

 

وسيأتي بشاشة من نوع Super AMOLED، قياس 6.6 بوصة، بدقة 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث 90 هرتز، مع حماية Corning Gorilla Glass 5، مع كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية دقة 48 ميجابكسل، مع كاميرا بزاوية واسعة دقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وأخرى أمامية بدقة 13 ميجابكسل. 

 

وسيعمل بمعالج من نوع Dimensity 1080من شركة ميدياتك، مع وحدة معالجة رسوميات من نوع Mali-G68 MC4، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 و 6 و 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت، مع بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات. 

 

 

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