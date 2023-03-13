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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

حيلة ذكية تتيح غلق وفتح أي تطبيق باستخدام Face ID على آيفون

حيلة ذكية تتيح غلق
حيلة ذكية تتيح غلق وفتح أي تطبيق باستخدام Face ID

تعد ميزة Face ID إحدى ميزات هواتف آيفون، وعلى الرغم من أنها ميزة مخصصة لغلق وفتح هواتف آيفون إلا أنها تتيح أيضًا تسجيل الدخول إلى تطبيقات آيفون التي تدعم نظام التعرف على الوجوه ثلاثي الأبعاد. 

 

وفي الفترة الأخيرة تبنت العديد من التطبيقات دعم ميزة Face ID لحماية بيانات المستخدم على التطبيق، حيث يمكن لهذه الطريقة أن تكون أكثر أمانا في حالة استخدام التطبيقات التي تحتوي على المعلومات الحساسة ، مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ، وتطبيقات التكنولوجيا المالية الأخرى ، والبيانات الصحية ، والعديد من التطبيقات الأخرى. 

 

وبحسب موقع BGR فإنه يمكن استخدام  Face ID في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول، حيث يمكنك استخدام مصادقة الوجه لتسجيل الدخول إلى جميع التطبيقات التي تدعمها، حيث أن هناك بعض التطبيقات لا تدعم مصادقة Face ID. 

 

وفقا للموقع فإن هناك حيلة ذكية يمكن من خلالها تشغيل Face ID على جميع التطبيقات بما فيها تلك التي لا تدعم ميزة Face ID ، وذلك من خلال عدد من الخطوات الآتية : 

 

كيفية إعداد Face ID لغلق وفتح أي تطبيق على هواتف آيفون 

 

أولاً ، ستحتاج إلى الانتقال إلى تطبيق الساعة:

حدد قائمة المؤقت، ثم اضغط عند انتهاء المؤقت وحدد إيقاف التشغيل
عندما ينتهي المؤقت ، سيتوقف تشغيل الموسيقى ، وسيقفل هاتفك الآيفون نفسه. 

 

ثانيًا ، انتقل إلى تطبيق Shortcuts: ثم حدد علامة التبويب "Automations"
اضغط على أيقونة + وحدد إنشاء Automations  خاصة بك
قم بالتمرير للنقر فوق التطبيق ، وحدد التطبيق الذي تريد تشغيله باستخدام Face ID. 


اضبط المشغل على مفتوح واضغط على التالي
حدد خيار إضافة إجراء ثم ابحث عن Start Timer
اضبط المؤقت على ثانية واحدة ثم انقر فوق التالي
قم بتعطيل موجه السؤال قبل التشغيل
انقر فوق تم. 

 

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