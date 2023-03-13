قوى عاملة كفر الشيخ تنظم دورة تدريبية مجانية على الحاسب الآلى

بدأت مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ في التسجيل أمام الشباب للحصول على دورة تدريبية مجانية على الحاسب الآلي ، بمركز التدريب المهنى بفوه لمدة 40 يوماً بإجمالى ساعات تدريبية 200 ساعة للشباب من الجنسين الراغبين فى الحصول على التدريب ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب وتوفير فرص تدريب مناسبة وفقاً لمتطلبات سوق العمل بالمحافظات .

واعلن حازم على حسن مدير المديرية عن بدء التسجيل فى دورات الحاسب الآلى بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية ، ويشمل البرنامج التدريبى الدراسة النظرية و العملية على أحدث أجهزة الحاسب الالي وبرامج متطورة على برامج" Windows, Excel,Ward, net works, IT "، للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة او المقيمين بداخلها ، وذلك لتأهيلهم للحصول على فرصة عمل مناسبة فى شركات ومصانع القطاع الخاص والاستثماري .

وأضاف مدير المديرية أنه على من يرغب الالتحاق بالدورات بالحضور إلى مركز التدريب المهنى بفوه وعنوانه : أمام مستشفى التأمين الصحي طريق فوه- دسوق من الساعة 8.30 صباحا .

وأكد أن التدريب سيتم بأسبقية التسجيل ، كما ان الدورات غير متاحه للموظفين أو الذين مازالوا فى مرحلة الدراسة ، محدداً المستندات المطلوبة للتقديم ، وهى : صورة المؤهل الدراسي ، 2 صورة شخصية، وصورة بطاقة الرقم القومى، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية للذكور ، والأولوية لذوى الهمم والقدرات أصحاب الإعاقة الحركية.