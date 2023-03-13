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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قوى عاملة كفر الشيخ تنظم دورة تدريبية مجانية على الحاسب الآلى

صدى البلد

  بدأت مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ في التسجيل أمام الشباب  للحصول على دورة تدريبية مجانية على الحاسب الآلي ، بمركز التدريب المهنى بفوه لمدة 40 يوماً بإجمالى ساعات تدريبية 200 ساعة للشباب من الجنسين الراغبين فى الحصول على التدريب ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب  وتوفير فرص تدريب مناسبة وفقاً لمتطلبات سوق العمل بالمحافظات .

واعلن حازم على حسن مدير المديرية  عن بدء التسجيل فى دورات الحاسب الآلى بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية ، ويشمل البرنامج التدريبى الدراسة النظرية و العملية على أحدث أجهزة الحاسب الالي وبرامج متطورة على برامج" Windows, Excel,Ward, net works, IT "، للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة او المقيمين بداخلها ، وذلك لتأهيلهم للحصول على فرصة عمل مناسبة فى شركات ومصانع القطاع الخاص والاستثماري .

وأضاف مدير المديرية أنه على من يرغب الالتحاق بالدورات بالحضور إلى مركز التدريب المهنى بفوه وعنوانه : أمام مستشفى التأمين الصحي طريق فوه- دسوق من الساعة 8.30 صباحا .       

 وأكد أن التدريب سيتم بأسبقية التسجيل ، كما ان الدورات غير متاحه للموظفين أو الذين مازالوا فى مرحلة الدراسة ، محدداً المستندات المطلوبة للتقديم ، وهى : صورة المؤهل الدراسي  ، 2 صورة شخصية، وصورة بطاقة الرقم القومى، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية للذكور ، والأولوية لذوى الهمم  والقدرات أصحاب الإعاقة الحركية.

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