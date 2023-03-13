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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

قوى عاملة المنوفية تختتم برنامجا تدريبيا على مهنة التفصيل والحياكة

صدى البلد

 نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، زيارة ميدانية لمركز تدريب أشمون، لحضور الاختبار النهائي للمتدربين في الدورة التدريبية التي جرى تنفيذها على مهنة التفصيل والحياكة، وذلك بحضور مسئولي المركز ومدير منطقة عمل أشمون ومسئول التدريب.                        

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوي العاملة حسن شحاتة بضرورة الاهتمام بملف الشباب من الجنسين وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل لدفع عجلة الإنتاج والتنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر٢٠٢٠ .

وأوضح سعد عبد الحميد مدير المديرية أنه جرى متابعة المتدربات أثناء عقد الاختبار النهائي، والتأكد من المستويات التي وصلوا إليها ومدى الإستفادة من البرنامج التدريبي ، مؤكداً  أن المتدربين اجتازوا فترة التدريب بشكل ناجح وأن نتائج التدريب مُبشرة ، وذلك بعد الإنتهاء من التدريب العملى والنظرى وفق نظام الساعات التدريبية المعتمدة فى إطار خطة التدريب المهنى للعام المالى الحالى وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة .

وأوضح مدير المديرية ان التدريب تم في مراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية بدءاً من الخطوات الأولية حتى اخراج منتج جيد ومتميز ينافس فى السوق ، وذلك لتأهيلهم لسوق العمل من خلال توفير فرص عمل لهم من خلال مكاتب التشغيل للعمل بشركات ومصانع المحافظة المختلفة ، والتى يتم التنسيق باستمرار معهم، حسب المهن التي تم التدريب عليها.

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IMG-20230313-WA0004
IMG-20230313-WA0003
IMG-20230313-WA0003

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