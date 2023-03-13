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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

قوى عاملة الدقهلية تشارك في ملتقى توظيف لخريجي السياحة والفنادق والمطاعم

صدى البلد

شاركت مديرية القوى العاملة بالدقهلية في ملتقى التوظيف لخريجي السياحة والفنادق الذي أقيم بجامعة المنصورة تحت شعار " كوادر سياحية بفكر مستدام " بحضور  الدكتور محمود المليجي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد أحمد عبد اللطيف عميد كلية السياحة والفنادق ومساعد وزير الآثار الأسبق..تم افتتاح الملتقى في التاسعة صباحا.                     

شارك في الملتقى أكثر من ٣٠ شركة عالمية تعمل في هذا المجال لاختيار أفضل العناصر من خريجي كلية السياحة والفنادق لشغل الوظائف الشاغرة بهذه الشركات.


في مستهل كلمته نقل  ياسر سعيد وكيل الوزارة  مدير مديرية القوي العاملة بالدقهلية تهنئة حسن شحاتة وزير القوى العاملة لجموع الحاضرين بقرب حلول شهر رمضان المبارك.  

وأكد ضرورة تكاتف وتضافر سواعد جميع أبناء الوطن من أجل اجتياز هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم أجمع ، معربا عن ثقته بأن أبناء هذا الوطن قادرين على تحويل المحن التي يمر بها العالم إلى منح تدفع بلادهم لتكون دائما في مقدمة الدول التي تجتاز المصاعب دون خسائر تذكر.

واستعرض الفرص التدريبية التي تقدمها الوزارة من خلال مراكز التدريب التابعة لها والتي تتمثل في أربعة مراكز ثابتة؛ بالإضافة إلى مركز تدريب متنقل يجوب القرى والنجوع ليقدم خدمة تدريبية متميزة للفئات الاكثر احتياجا لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ في إطار مبادرة حياه كريمة والتي أطلقها  الرئيس عبد الفتاح السيسي .

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IMG-20230313-WA0019
IMG-20230313-WA0018
IMG-20230313-WA0018

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