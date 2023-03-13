الأكثر استشرافاً للمستقبل.. دبي تتصدر قائمة إحدى التصنيفات العالمية وتتخطى طوكيو وسان فرانسيسكو

تصدرت إمارة دبي الإماراتية المدن المستقبلية عالمياً، بحسب قائمة “الـ 15 مدينة الأكثر استشرافاً للمستقبل”، والتي نشرتها مجلة “لاكساتيك” الأمريكية المتخصصة في أنماط الحياة الفاخرة.

واضافت المجلة أن دبي تتصدر القائمة، حيث تحتوي غليغعدد هائل من ناطحات السحب، كما تحتوي على عدد كبير من الجزر الاصطناعية الساحرة.

واعتمدت الصحيفة على معايير موضوعية عدة في إعداد القائمة، منها تبنيها التقنيات فائقة الحداثة والمفاهيم والتطبيقات التقنية الجديدة؛ مثل الذكاء الاصطناعي والتصاميم العمرانية المبتكرة وتقدم شبكات الاتصالات والتقدم الذي أحرزته كل مدينة على صعيد حماية البيئة، وغيرها.

وشملت القائمة أيضا: هونج كونج، سنغافورة، طوكيو، شنغهاي، مدينة “مصدر” أبو ظبي، سان فرانسيسكو، هلسنكي، برازيليا، سيؤول، أمستردام، بنجالور، تالين، تورنتو، وموسكو، حيث نالت المراكز من الثاني إلى الــ 14، على التوالي.